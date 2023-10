AVION IZ SRBIJE POLETEO PRE RAKETNOG NAPADA HAMASA - Srpski Erbas izbegao napad na aerodrom u Tel Avivu (VIDEO)

Hamas je kasno večeras saopštio da je ispalio veliki broj projektila na međunarodni aerodrom "Ben Gurion" u Tel Avivu!

- Brigade Al-Кasam ispalile su salvu raketa na cionistički aerodrom kao odgovor na tekuće zločine i granatiranje civilnih domova - navodi se u saopštenju Hamasovog vojnog krila.

Hamas je prema navodima RIA takođe saopštio da je ispalio 100 raketa prema južnom izraelskom gradu Aškelonu.

Big #breaking 🚨: Midnight rocket attack by #Hamas from #Gaza hits Tel Aviv & nearby areas. Ben Gurion Airport also targeted. Sirens blare in central #Israel. 🚨 #Palestine #Gaza#IsraelPalestineWar #Israel_under_attack #GazaUnderAttack #PrayForIsrael #HamasTerrorists pic.twitter.com/7CTGSNTFSK