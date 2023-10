'LETOVI IZ IZRAELA I DANAS I SUTRA' Počasni konzul Srbije: Treba biti oprezan

Počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić saopštio je da evakuacija građana Srbije ide po planu, a nakon uspešnog prvog evakuacionog leta, letovi se očekuju danas i sutra.

- Posebno mi je drago da istaknem da je let JU 9071 specijalan let republike Srbije. Jedna smo od retkih zemalja koje su pravovremeno preduzele ove aktivnosti ne bi li naši najugroženiji građani, a to su oni koji nisu rezidentni, već su i Izraelu na kratkotrajnom boravku, poput hodočasnika, turista, poslovnih ljudi, studenata na doktorskim i post doktorskim stuidijama bili u mogućnosti da budu evakuisani. Oni su Izgubili svoje povratne letove iz poznatih razloga - rekao je Nikolić i dodao:

- Za danas je planiran let JU 816, a za sutra JU 812, tako da je Srbija među onim kompanijama koja nastavlja da leti, ali treba biti oprezan i pratiti situaciju iz sata u sat jer je ovde latentno žarište.

