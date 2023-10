TEMPERATURE I DO 28 STEPENI, A ONDA ZAHLAĐENJE! Promena vremena uslediće od ovog datuma

U Srbiji danas malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima.

Posle podne na severu i zapadu, a uveče i tokom noći u ostalim krajevima prolazno naoblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom.

Najniža temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, uveče na severu u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

U Beogradu malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Kasno posle podne i uveče prolazno naoblačenje sa kratkotrajnom kišom.

Najniža temperatura od 9 do 11, a najviša dnevna oko 23 stepena. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, uveče i tokom noći u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju.

U Srbiji u utorak umereno do potpuno oblačno i sveže, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

Od srede jutro hladno po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije sa kratkotrajnom maglom.

Tokom dana do 16. oktobra pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost i toplo, sa dnevnom temperaturom u većini mesta od 23 do 28 stepeni.

Novo naoblačenje i zahlađenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, očekuje se tek u sledeći ponedeljak, 16. oktobra.

