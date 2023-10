'ER SRBIJA GOTOVO JEDINA LETI ZA TEL AVIV' Brnabić: Srbija ne ostavlja svoje građane na cedilu

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je da je jutros 127 građana Srbije iz Tel Aviva sletelo na aerodrom Nikola Tesla avionima Er Srbije.

Ona je rekla da su gotovo sve velike svetske kompanije otkazale letove iz Tel Aviva, dok je srpski nacionalni avioprevoznik nastavio da leti, a da troškove snosi Vlada Srbije”

- Jutros između pola dva i dva, 127 naših ljudi je sletelo u Beograd iz Tel Aviva. Predsednik i ja smo zajedno ispratili sletanje tih aviona sinoć, jer smo zajedno sa timom iz Er Srbije radili predano na tome. Tajkunski mediji su nas juče ujutru napali, ne znajući da na tome već radimo od dan pre. Mi smo znali da tamo ima naših građana koji su odleteli aviokompanijama koje su svoje letove odmah otkazali. Er Srbija je jedna od retkih kompanija koja je nastavila da leti. Dok mi razgovaramo, Er Srbija je iznad Turske. Svi treba da budemo ponosni na našeg avioprevoznika - nije ostavila ni naše građane, a ni svoje putnike na cedilu. Imaju sopstvene bezbednosne mehanizme. Lufthansa, Emirates naprimer ne lete više za Tel Aviv. Oni su naš ponos i ponašaju se kao i u vreme korone. Zamislite da nemamo Er Srbiju, šta bi bilo sa našim građanima - upitala je premijerka.

Ona je dodala da kompletne troškove ovih letova snosi Vlada Srbije.

- Građani neće snositi nijedan jedini dinar troškova za ove repatricione letove. Moramo da se pogledamo u oči i kažemo da se kod nas podrazumeva da će Vlada platiti troškove leta, da će odmah reagovati i da neće izneveriti svoje građane. Tajkunski mediji su još jednom pokazali svoj neprofesionalizam - od nas nisu ni tražili informacije, nisu nam postavili pitanje. Opet su pokušali da iskoriste jednu tragičnu situaciju za napad na Aleksandra Vučića i Vladu Srbije. Nisu dali ni vremena Vladi da reaguje. Da li smo čuli izvinite- nismo. Da li ćemo čuti izvinite - nećemo. To je manje važno, važno je da naša Er Srbija leti - rekla je Brnabić.

Ona je podvukla da je viziju jakog i stabilnog nacionalnog avioprevoznika imao jedan čovek.

- Aleksandar Vučić je još kao premijer ima ideju jake avio kompanije. I danas, ako ste u Tel Avivu, u ovom trenutku, inate kartu Svis Era ili Lufthanse, vi nemate let kući, u neizvesnosti ste i ne znate kao ćete se vratiti. Vi ste u Tel Avivu, imate kartu Er Srbije, vi se vracate kući po planu, čak vam ni let neće kasniti. To je pokazatelj kakva je Srbija danas zemlja, koliko se promenila i koliko treba da budemo ponosni na sve ono što smo zajedno uradili pod vođstvom Aleksandra Vučića - poručila je Brnabić.

