PRODUŽEN ŽIVOTNI VEK SRBA: U ovom okrugu se živi najduže, a evo gde najkraće

Podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan jovanović Batut", pokazuju da je očekivano trajanje života prošle, 2022. godine bilo 75, 6 godina, dok je u 2020. godini bilo 74,2 godine a u 2021. - 72,7 godina.

- Očkivano trajanje života muškaraca je sada 73 a za žene 78,1 godina - pokazuju podaci Instituta "Batut".

Kada se porede oblasti, najduže žive stanovnici Zlatiborskog okruga (76, 7) a najkraće u Severnobanatskom (73).

- U Zlatiborskom okrugu, naime, muškarci žive 74,1 godinu a žene 79,5 - godina. Sa druge strane, u Severnobanatskom okrugu prosečan životni vek muškaraca je 4 godine kraći u odnosu na Zlatiborski kraj, jači pol u proseku živi 70,3 godine, a žene – 75,7 - navode u Institutu "Batut".

Kretanje stanovništva u Srbiji, inače, prema popisima od 1953. do 2002. godine pokazuje konstantan porast broja stanovnika. Po novoj metodologiji popisa i procene stanovništva koju od 2002. godine sprovodi Republički zavod za statistiku Republike Srbije, u periodu od 1991. do 2022. godine u našoj zemlji je došlo do opadanja broja stanovnika sa 7.576.837 na 6.647.003.

Procenjen broj stanovnika za 2022. godinu iznosi 6.664.449, od čega je 3.240.822 muškaraca i 3.423.627 žena, što predstavlja pad od 833.552 –11 odsto u odnosu na broj stanovnika 2002. popisne godine (7.498.001), to jest pad od 522.413 - 7 odsto u odnosu na broj stanovnika 2011. popisne godine (7.186.862).

Prošle godine, žene u fertilitetnom dobu (15 do 49 godina) činile su 21,2 odsto populacije, a stanovništvo od 65 i više godina starosti čini 22 odsto populacije.