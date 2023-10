INSTITUT 'DEDINJE' OBORIO JOŠ JEDAN REKORD! U jednom danu izvedeno 10 najtežih operacija srca uz MINIMALE REZOVE! Dr Bojić: Ponosan sam! (VIDEO)

Hirirzi Instituta za kardiovaskularne bolesti 'Dedinje' oborili su još jedan rekord. Umesto uobičajenih dve do tri dnevno, oni su juče izveli 10 najtežih operacija srca uz minimalne rezove.

Kako je istakao prof. dr Milovan Bojić, direktor Instituta 'Dedinje' , ovo može da uradi samo jedna organizovana ustanova, jedan sistem koji ima organizaciju, sistematizaciju i logistiku da se sve te službe prožimaju i da funkcionišu kao dobro 'uštimovani orkkestar'.

- Ja sam ponosan na to jer imamo sve te pacijente koji su dobro, budni, dižemo ih na noge i ja sam ponosan na to- istzako je dr Bojić.

Veliki broj medicinskih radnika i lekara učestvovao je u ovom poduhvatu Instituta za kardiovaskularne bolesti 'Dedinje':

- Juče deset operacija minimalno invazivnim pristupom na srcu jeste velika stvar i mislim da malo koja institucija napravi takav program. To jeste sastavni deo našeg svakodnevnog rada, mi dnevno radimo do 4 takve intervencije međutim sazreli smo i broj hirurga koji to rade je dovoljno narastao da mi praktično ceo operativni program možemo da pokrijemo na taj način- rekao je u Novom jutru prof. dr Ivan Stojanović, načelnik minimalne invazivne hirurgije Instituta 'Dedinje'.

On je dodao da je operacija izvedena kroz rez veličine 6 centimetara ekstremno kompleksna operacija, a to su uglavnom rekonstruktivne operacije ili operacije koje su jako precizne i zahtevaju apsolutnu preciznost.

- Prednost ovih vrsta operacija je što pacijent nema sečenje grudne kosti, samim tim je oporavak brži pa može da ide kući već posle tri ili četiri dana- rekao je dr Stojanović.

A šta kažu pacijenti koji su juče operisani:

- Prvih pet pacijenata koji su iza sala izašli do 12 sati, već su u popodnevnim satima skinuti sa respiratora i svi se dobro osećaju jutros. Mi smo apsolutno zadovoljni, a oni će već za dan dva biti otpušteni na kućno lečenje- rekao je dr Bojić.

On je istakao da je ovaj program koji su postavili profesori Stojanović i Mićović već sazreo, da su ekipe obučene, i da danas praktično svi njihovi hirurzi mogu da učestvuju u programu. To je dobro ne samo za imidž instituta već i za naše pacijente u celini. On je dodao i da je velika tražnja pacijenata za ovakvim intervencijama.