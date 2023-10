POČASNI KONZUL SRBIJE U IZRAELU: Gomilaju se trupe na granici sa Gazom, ne očekuje se ništa dobro u narednom periodu

Počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić izjavio je da je situacija u Izraelu danas mirnija i da su sve 21 borbene zone, aktivirane napadom Hamasa na Izrael u subotu, ugašene i da više nema otvorenih sukoba na teritoriji Izraela.

"Izraelske odbrambene snage (IOS) pročešljavaju teren u bojazni da još uvek ima pojedinaca koji bi mogli da dejstvuju na terenu", rekao je Nikolić.

On je istakao da Izrael gomila trupe na granici sa Pojasom Gaze i da se u narednom periodu ne može očekivati ništa dobro.

"Ovo je promena pravila igre. Ovdašnji vojni analitičari ukazuju na to da ako Izrael želi adekvatno da odgovori Hamasu, onda Hamas mora da bude zatečen. Stanje je krajnje zabrinavajuće tako da nije moguće očekivati dobre vesti u narednom periodu", rekao je Nikolić.

Ističe da je već izvedeno 200 napada izraelskih vazduplovnih snaga, a da se koncentrišu trupe već mobilisanih rezernih sastava.

"Aktivno je u samoj zoni dejstva više od 130.000, a sve ukupno je više od 300.000 rezervista koji su mobilisani. Rekao bih da je ovo period mučne i gromoglasne tišine pred ozbiljne bezbednosne izazove. Podsetio bih da je portparol IOS poručio stanovnicima Gaze da ko može ne okleva da pobegne u Egipat", rekao je Nikolić.

Kako je dodao, prerano je očekivati primirje, jer se, prema podacima, broj poginulih popeo na više od 900.

"Samo u kibucu Be Eri je više od 100 članova te komune, govorimo o čitavim porodicama koje su likvidirane. Više do 2.700 ranjenih od kojih više od 470 teško, značajan broj životno ugroženih. Iznad svega, preko 150 kidnapovanih Izraelaca, to će svakako biti posebno otežavajuća okolnost u svakom planiranju i razvoju događaja, a možda i šansa za pregovaranja", navodi Nikolić.

Što se tiče državljana Srbije u Izraelu, Nikolić je istakao da ko god želi da ode, ne okleva i da avio linije još uvek rade, a da su granični prelazi koji su dalje od Pojasa Gaze otvoreni.

"Jutros u 3.30 smo koristili crnogorski avion koji je odvezao 11 naših državljana u Podgoricu. Danas u 15 sati imamo let Er Srbije, kao i prekosutra. Nema nikakvih naznaka da Er Srbija namerava da otkaže letove", istakao je Nikolić.

Na pitanje o unuku Dušana Mihaleka iz Novog Sada, Nikolić kaže da ga nema ga na spisku ni mrtvih ni otetih.

"On je jedan od više od 150 kidnapovanih. Lično sam prijatelj sa Mihalekom i jako mi je teško da govorim o tome. Koristimo sve kanale pokušavajući da doznamo bilo šta, ali to je sada najteži deo", konstatovao je Nikolić.

Na pitanje da li je Izrael već prežalio taoce, Nikolić je odgovorio da se, verovatno, još uvek gleda šta je manje zlo, kao i da su u Izraelu svesni da moraju da plate neku cenu.

"To su strašne stvari, govorimo o ljudskim tragedijama, o desetinama porodica koje su van sebe, u molitvama, tako da je sve moguće. Ovde je prvobitna zatečenost prerasla u nevericu, zatim u šok, a sada je već bes", ocenio je Nikolić.

Na poruke Hamasa da želi primirje jer je ostvario svoje ciljeve u Izraelu niko se ne osvrće i ne shvata ih ozbiljno, kaže Nikolić.

Najava kopnene ofanzive, gominjanje izraelskih trupa uz granicu sa Pojasom Gaze, kao i to što u Gazi više nema dotoka struje, vode i hrane, on vidi kao poruku svim stranama da treba da učine sve da na minimum svedu civilne žrtve, nad kojima se, kako kaže, nadvijaju tmurni oblaci.

Kako navodi, osnovne i srednje škole ne rade nigde u Izraelu, počele su nestašice mineralne vode na primer, jer postoji strah od problema snabdevanja vodom zbog gađanja infrastrukturnih čvorova.

"Život je stao i Izrael preživljava svoje najteže dane. Ako se sve ovo desilo na 50-tu dogišnjicu Jomkipurskog rata 1973. godine sada su pravila sasvim drugačija. Jedini način da se izađe iz toga, u očima Izraelaca, je da se sada desi nešto što se ranije nije dešavalo sa izraelske strane", kaže počasni konzul.