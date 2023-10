TEMPERATURE I DO 30 STEPENI, A ONDA JAKO ZAHLAĐENJE! Hladni front donosi vetar, pljuskove i grmljavinu

Nastavlja se natprosečno toplo oktobarsko vreme, iako je u par navrata došlo do veoma blagog zahlađenja, ali bez značajnijeg pada temperature vazduha i bez bitnijih padavina.

I narednih dana u Srbiji se očekuje uticaj anticiklona i visokog vazdušnog pritiska, pa nas očekuje pravo Miholjsko leto, navodi meteorolog Đorđe Đurić u najnovijoj prognozi.

Očekuje se sunčano, stabilno više nego toplo tokom dana.

Ipak, da smo već dublje zakoračili u jesen, biće dokaz hladne noći i jutra, uz maglu u dolinama i kotlinama.

Jutarnje temperature biće ponegde niže i od 10°C, dok će tokom dana ići i preko 25°C.

Najtoplije za vikend

Najtoplije biće za vikend, uz temperature lokalno i do 30°C.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za sredinu oktobra od 16 do 20°C, vidimo da će one u drugoj polovini ove sedmice biti više i za pet do 10 stepeni od uobičajenog proseka.

Već drugog dana vikenda očekuje se jača promena vremena.

Očekuje se značajniji pad vazdušnog pritiska, uz povećanje oblačnosti, što će biti uvod u jaču promenu vremena.

U nedelju posle podne i uveče sa severa očekuje prodor hladnog fronta. Jače naoblačenje sredinom dana u nedelju u severnim, a posle podne i veče i u ostalim predelima Srbije sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Počeće da duva veoma jak severozapadni vetar, a tremperatura će biti u osetnijem padu.

Početkom sledeće sedmice biće osetno hladnije, uz promenljivo oblačno vreme, povremeno sa kišom.

Sa severa će jačati veoma snažan anticklon, a južnije će biti prisutan ciklon, tako da će nad Srbijom biti veoma izražen gradijent vazdušnog pritiska, uz jak severozapadni vetar.

Maksimalna temperatura biće od 14-15°C na severu Srbije do 23°C na jugu Srbije, u Beogradu do 15-16°C.

Sredinom sledeće sedmice očekuje se stabilizacija vremena, pa će oko 20. oktobra biti suvo vreme, uz porast temperatura, ali neće biti toplo kao pre. U većini predela očekuju se temperature oko 20°C, uz smenu sunca i oblaka.

Dakle, do kraja ove sedmice očekuje nas pravo Miholjsko leto, a početak sledeće sedmice donosi nam pravo jesenje zahlađenje.

