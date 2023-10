MINISTAR GORAN VESIĆ: Novi most Mrčajevci - Mršinci biće završen pre roka, u decembru ove godine!

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je danas radove na izgradnji novog mosta preko Zapadne Morave na putu Mrčajevci - Mršinci koji će, kako je najavio, biti završen pre roka, u decembru ove godine, a koštaće ukupno 720 miliona dinara.

Vesić je podsetio da je stari most urušen pre četiri meseca u poplavama koje su zadesile taj kraj i dodao da je još ranije postojala namera da se most rekonstruiše.

Naveo je da se u novembru prošle godine Grad Čačak obratio resornom ministarstvu sa molbom da se obezbedi novac za rekonstrukciju mosta jer je već tada Grad zabranio da tuda prolaze teška vozila, odnosno kamioni.

- Mi smo odmah reagovali i krajem prošle godine obezbedili oko 500 miliona dinara Čačku kako bi Grad raspisao tender i našao izvođača koji će rekonstruisati most, ali samo što su počeli pripremni radovi desile su se poplave koje su potpuno odnele most tako da je u međuvremenu morala da se radi izmena plana, da se umesto rekonstrukcije radi kompletno nov most - rekao je Vesić.

Naveo je da je resorno ministarstvo obezbedilo dodatnih 220 miliona dinara kako bi kompletan posao bio završen tako da će ukupna vrednost radova biti 720 miliona dinara.

- Ovde, preko Zapadne Morave, imaćemo potpuno nov most kakav i treba da bude, urađen po apsolutno svim standardima i moći će da se koristi na zadovoljstvo svih građanki i građana koji ovde žive - istakao je Vesić.

To je, dodao je, jedini most preko Zapadne Morave koji povezuje Čačak i Kraljevo i koji je samim tim bio veoma frekventan, a sada će biti bezbedan za korišćenje.

Vesić je rekao da, prema ugovoru koji izvođač radova ima sa Gradom Čačkom, most treba da bude završen u martu sledeće godine, ali da će biti završen pre roka, u decembru ove godine.

- Već tokom decembra će ovaj most moći da se koristi, što je zaista velika stvar - istakao je Vesić i zahvalio izvođaču radova koji pokazuje da, kada se na vreme i dobro organizuju, mostovi mogu da se završe mnogo brže.

Naveo je da će nosivost mosta biti veća od prethodnog mosta i da će iznositi oko 40 tona tako da će svi moći da prolaze.

- Širina mosta će biti šest metara. Takođe, biće urađene pešačke staze i most će biti osvetljen tako da će zaista biti po svim standardima - naveo je Vesić i istakao da su radovi u punom jeku i da ne postoji nijedan problem da posao bude završen pre roka.

Kada su u pitanju drugi mostovi u ovom kraju Srbije, Vesić je najavio da će do decembra biti završen i most u Adranima koji je takođe tokom poplava uništen.

- Tamo postoji devijacija i potpuno se normalno funkcioniše, ali ćemo do decembra završiti i taj most. Pošto je taj most oko 1,2 metra viši nego što je bio prethodni sada treba podići samu Ibarsku magistralu oko 200 metara da bi se automobili popeli na most - rekao je Vesić.

Naveo je da je ovo dobar primer kako zajednički mogu da rade lokalne samouprave i resorno ministarstvo.

- Mislim da je veoma važno da mi, kao ministarstvo, pomažemo lokalnim samoupravama da rekonstruišu i ovakve mostove i objekte jer oni nisu na putevima koje održavaju ‘Putevi Srbije’, ali imaju frekvenciju koja nije ništa manja od one na državnim putevima i veoma su važni za ljude koji ovde žive - rekao je Vesić.

Gradonačelnik Čačka Milun Todorović je rekao da će nov most značiti ljudima koji tu žive, ali i budućim generacijama, te dodao da će potpuno biti uređene i obaloutvrde.

Naveo je da je u dogovoru sa ministrom Vesićem i njegovim saradnicima dogovoreno da se u sklopu obezbeđenih sredstava završi i rekonstrukcija jednog mostića od deset metara koji je na desnoj obali Zapadne Morave u Mršincima.

Radove na mostu su, zajedno sa ministrom Vesićem, obišli i njegovi pomoćnici Ivan Divac i Miroslav Alempić.

