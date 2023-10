Koje popuste penzioneri najviše koriste i šta da radite ako vam još uvek nije stigla PENZIONERSKA KARTICA?

Do sada se prijavilo blizu milion penzionera, navode iz PIO fonda

Primena Penzionerskih kartica otpočela je 1. oktobra. Iako je rano za prve rezultate, kontaktirali smo Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), te potražili odgovore o njihovoj primeni, predikcijama koliko će se još privrednih subjekata prijaviti do kraja godine, kao i da li sada najstariji sugrađani do iste mogu da dođu iz "svog doma".

Kako navode iz PIO fonda do sada se za penzionerske kartice prijavilo blizu milion građana i oko 700 firmi i institucija. Podsećaju da penzioneri mogu da nastave da se prijavljuju za Penzionerske kartice, ali i objašnjavaju na koji način mogu da provere status svoje prijave.

- Primena penzionerskih kartica je počela 1. oktobra, a prema prvim informacijama privrednih subjekata koji su se priključili projektu Penzionerska kartica, penzioneri su počeli da koriste svoje kartice i pogodnosti koje im oni obezbeđuju, odnosno već ostvaruju popuste u skladu sa poslovnim opredeljenjima svakog privrednog subjekta koji je za imaoce Penzionerske kartice obezbedio poseban popust.

- Većina korisnika penzija, više od 965.000, do sada je već podnelo prijavu za dobijanje svoje Penzionerske kartice, a očekujemo da će to učiniti i ostali, nakon što je počela primena kartica. Podsećamo da ne postoji rok za prijavu za dobijanje Penzionerske kartice, već da svi korisnici koji se do sada nisu prijavili, kao i budući penzioneri kada budu ostvarili pravo na penziju, mogu da se prijave za karticu.

- Na osnovu sporazuma koje je Fond PIO do sada potpisao sa privrednim subjektima, može se reći da su sve oblasti i delatnosti koje su od interesa za naše penzionere obuhvaćene u projektu Penzionerska kartica, a među najznačajnijima za penzionere su apoteke, banje, trgovine, domovi za starije itd, gde korisnici Penzionerske kartice mogu da koriste popuste i pogodnosti. Privredni subjekti nam se i dalje javljaju i pokazuju zainteresovanost da se uključe u projekat Penzionerske kartice i potpišu sporazum sa Fondom kako bi obezbedili popuste ili prihvatili bodove, što je poseban benefit za penzionere.

- Nije moguće napraviti preciznu projekciju koliko će se privrednih subjekata još priključiti ovoj akciji, ali očekujemo da će to biti veliki broj, naročito sada nakon što je otpočelo korišćenje Penzionerske kartice, kada se budu jasno videli efekti njene primene.

- Svim korisnicima čija je kartica još u izradi, kao i onima koji će se u narednom periodu prijavljivati za dobijanje Penzionerske kartice, Fond PIO je omogućio da im kartica, kao preporučena pošiljka, stigne na kućnu adresu, uz obavezu korisnika da potpiše izjave o saglasnosti i preuzimanju kartice, koje se potom vraćaju Fondu.

Važno je naglasiti da se sve penzionerske kartice koje su već izrađene, nalaze u filijalama, službama i ispostavama Fonda PIO i spremne su za preuzimanje, o čemu korisnike obaveštavamo putem poruka na mobilnim telefonima ili mejlom i njima će kartice biti uručene lično u organizacionoj jedinici Fonda koja bude navedena u obaveštenju.

- Svi korisnici koji su podneli prijavu za Penzionersku karticu, svoju karticu će moći da preuzmu u organizacionoj jedinici Fonda koja bude navedena u obaveštenju u SMS poruci, ili će je, ukoliko kartica još nije izrađena, dobiti na kućnu adresu kada bude izrađena.

Na sajtu Fonda postoji mogućnost da korisnici provere status prijave za Penzionersku karticu. Ukoliko je korisnik prijavu pravilno izvršio, dobiće obaveštenje da je prijava podneta i da se čeka na izdavanje penzionerske kartice, a ukoliko prijava nije uspešno obavljena, ili JMBG nije pravilno unet, obaveštenje će glasiti da prijava za Penzionersku karticu nije pronađena za uneti JMBG.

Proveru statusa možete izvršiti putem ovog linka.

