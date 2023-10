EVO KAKO JE GRUPA SRPSKIH HODOČASNIKA U JERUSALIMU: Peti dan ne mrdamo iz hotela zbog rata! Uzbune se čuju na 5 minuta!

Ovo je peti dan rata Izraela i palestinske ekstremističke organizacije Hamas, čiji su pripadnici u subotu ujutru izveli nezapamćeni i iznenadni napad! Od subote je grupa od 40 srpskih hodočanika iz Nemačke zatvorena u jednom hotelu u Jerusalimu!

U tom čuvenom gradu se nalazi 38 srpskih hodočasnika iz Nemačke, a sa njima je i bračni par iz Beograda. Protojerej stavrofor Danilo Radmilović, koji je vođa puta, rekao je za Kurir da je od juče stanje nešto stabilnije i mirnije u odnosu na prethodne dane.

- Ratno je stanje, ali nema detonacija, pucnja. Mi planiramo, ako Bog da, da se u četvrtak vratimo. Za sad stoji da će taj let saobraćati, i juče smo dobili tu informaciju. U skladu sa tim nastavljamo dalji boravak. Mi smo stigli 5. oktobra i bilo je planirano putovanje do 12. oktobra - naveo je Radmilović.

On i hodočasnici smešteni su u hotelu u Jerusalimu u strogom centru, u neposrednoj blizini Hrama Vaskrsenja gospodnjeg.

- U subotu kada se sve desilo, dobili smo instrukcije da ako se oglase sirene, a one su se oglašavale na svakih pet do deset minuta, da za to vreme pronađemo sklonište. U našem hotelu postoje prostorije koje služe u tu svrhu. U hotelskom kompleksu smo i provodili vreme sve ove dane. Niko od nas nije doživeo ni najmanju neprijatnost, naprotiv svi su pokušali nas kao grupu stranaca da ugoste, pokazali su mnogo topline, mnogo ljubavi, imamo sve reči pohvale. Napetost se oseća, ali ne mogu da izdvojim nijedan detalj - priča Radmilović.

Naglašava da grupa ni u čemu ne oskudeva, te da imaju sve što im je neophodno.

- U stalnom smo kontaktu i sa ambasadom Srbije u Tel Avivu, oni se ljudi stvarno trude i čine sve što je u njihovoj moći. Imali smo više sreće nego pameti, ali niko ni slutio nije da ovako nešto može da se desi - zaključuje sagovornik.