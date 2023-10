AVIONI IZ BEOGRADA ZA IZRAEL SU PUNI, LJUDI IDU DA BRANE ZEMLJU: To je za izraelski narod normalno

Avionima "Er Srbije" građani se evakuišu iz Izraela otkako je počeo sukob s Hamasom.

Kapetan Dušan Milatović, direktor letačke operative, ističe da nijedan let za Tel Aviv nije otkazan i da će redovno leteti dokle god to situacija dozvoljava. Posebno ističe i da su avioni iz Beograda za Izrael puni. Naglašava da je aerodrom "Ben Gurion" zaštićena zona, da izraelska vojska štiti taj koridor kojim naši avioni stižu do samog aerodroma, tako da s te strane nije bilo nikakvih problema.

Dušan Milatović je gostujući u Beogradskoj hronici istakao da je "Er Srbija", za četiri dana, od početka sukoba, iz Tel Aviva imala tri redovna leta, jedan repatrijacijski, i da će tako nastaviti sve dok to bude novonastala situacija dozvoljavala.

Navodi da su naši građani veoma veseli kad uđu u avion na aerodromu "Ben Gurion" u Tel Avivu i zadovoljni što je neko došao po njih. To je ono što se oseća, kako kaže - sad smo sigurni, idemo kući.

I avioni na letu ka Izraelu puni

Međutim, ukazuje i da veoma zanimljivo da i na današnjem letu imaju putnike koji idu za Tel Aviv. To je, kaže i njih pomalo iznenadilo, ali je to tako.

"To je izgleda za izraelski narod normalno. Neki od njih se vraćaju nazad da bi bili mobilisani, da bi učestvovali u odbrani zemlje. Neko živi verovatno tamo i želi da bude tamo bez obzira na tešku situaciju. Verovatno je narod Izraela naučio da živi u nekoj vrsti opsadnog stanja, pa je to njima normalno", navodi kapetan.

Kako se priprema let u vanrednim okolnostima

"Pa ja prvo moram da kažem da naše posade nisu imale priliku da vide ono što su videli i vaši gledaoci. Znamo sada kako to ide na društvenim mrežama i kako mediji plasiraju sve te vesti, tako da smo imali sreću da oni to nisu mogli da vide, jer tih dešavanja nije bilo u samoj okolini", kaže Milatović.

Što se tiče realizovanih letova objašnjava da su dobili izveštaje njihovih vođa vazduhoplova i da je ono, što su oni primetili, sve bilo normalno.

Dodaje da je malo otežano dejstvo zemaljskih službi na aerodromu, ali i da je to normalno zato što su povećane mere obezbeđenja. Ali, naglašava kapetan, sve ide kako treba, po planu, punjenje goriva, putnici, prtljag, nema nikakvih problema što se toga tiče.

Inače, navodi i da je aerodrom "Ben Gurion" zaštićena zona, da izraelska vojska štiti taj koridor kojim naši avioni stižu do samog aerodroma, tako da s te strane nije bilo nikakvih problema.

Što se tiče same pripreme, ona je složenija nego za neke standardne uobičajene letove.

`

Priprema je procena bezbednosti za taj let i u tome im dosta pomaže i Vlada Srbije i njihove službe. U stalnom su kontaktu sa izraelskim vlastima i posadom aviona.

"Oni su u stalnoj vezi sa kontrolom leta, naravno kada priđu samom Izraelu, ali su u isto vreme u stalnoj vezi sa našim operativnim centrom. I koji naravno iz minuta u minut proverava trenutnu situaciju na aerodromu. Tako da ne možemo doći u priliku da recimo nastavimo let, da to više nije bezbedno", naglašava Milatović.

U takvim situacijama, dodaje, to su rute koje su unapred isplanirane, kojima se taj avion sklanja iz te opasne zone, sleće se na prvi aerodrom koji je najbliži, u Larnaki.

"Vođa vazduhoplova ima poslednju reč, on je taj koji će doneti odluku da li se let nastavlja ili se preusmerava, da li idemo za neki alternativni aerodrom, da li se vraćamo kući", precizirao je Milatović.

Najdraži let iz Manile s herojem Borišom

Kapetan kaže da je u njegovoj karijeri bilo letova koji su rizični, onih koji su bili neobični, ali da je bilo i lepih.

Poseban utisak je ostavio i onaj let koji je nasvežiji, svima poznat iz Manile za Beograd, kada su naše srebrne košarkaše vratili nazad i našeg, kako je rekao, heroja Borišu.

"Tako da, to je bio jedan od, najdražih letova. On je bio i zanimljiv sa više aspekata. To je najduži let u istoriji kompanije. On je trajao 14 sati i tri minuta i bio je važan i zbog toga, i zbog košarkaša", ističe Milatović

Za vreme korone, leteo je a Kinu, kada su donosili medicinsku pomoć.

"Leteo sam takođe repatrijacijske letove iz Abu Dabija, kada smo naše građane vraćali kući. Pored mene to su radile i mnoge moje kolege. Vozili smo američke državljane za Vašington, za Los Angeles, vraćali smo naše ljude odande. Bilo je puno tih letova i mislim da je to u stvari i potvrda da je dobra stvar što je država stala uz `ER Srbiju", naglasio je Milatović.

