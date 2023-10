DRŽAVA DELI JOŠ 100.000 VAUČERA ZA ODMOR U SRBIJI: Evo koliko vrede i kada počinje podela! Moguće i značajne novine za građane

U predlogu budžeta za narednu godinu, koji će se uskoro naći pred poslanicima Skupštine Srbije, predviđena su sredstva za novih 100.000 vaučera za odmor u Srbiji, u vrednosti od po 5.000 dinara.

Udruženje "Moja Srbija" uputilo je poziv Vladi da u narednoj godini pusti u opticaj 250.000 vaučera za odmor, u nominalnoj vrednosti od po 10.000 dinara.

U pozivu se ističe da je u prethodnim godinama bila ustaljena praksa da se nakon osnovne kvote, naknadno puste nove količine vaučera, što je dovodilo do velikih gužvi na šalterima, do nezadovoljstva građana koji nisu uspeli da predaju formulare i do negodovanja jer su kvote potrošene za samo par dana, pa čak i za par časova.

Time mnoge rezervacije ostaju neiskorišćene, što ugostiteljima stvara značajne probleme.

- Iz iskustva stečenog tokom prethodnih devet godina, pretpostavljamo da je 250.000 vaučera optimalna količina koju bi trebalo pustiti u opticaj odmah na početku godine - rekao je Milan Ristić iz udruženja "Moja Srbija" i istakao da je u prethodnom periodu došlo do velikog rasta cena, pa bi iz tog razloga trebalo povećati vrednost vaučera na 10.000 dinara.

- Takođe, pozivamo Vladu da se početak akcije odloži do 1. februara, jer mnogi građani, a pre svega zaposleni i studenti, nisu u mogućnosti da tokom praznika pribave svu neophodnu dokumentaciju koja se predaje uz zahtev za vaučer - dodao je on.

Zaposleni građani ne mogu početkom januara da planiraju tačne datume za odmor koji će koristiti u drugoj polovini godine. Iz tog razloga dolazi do čestih otkazivanja ili promena rezervisanih termina, što ugostiteljima stvara bespotrebne probleme.

- Puštanjem u opticaj 250.000 vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara i pomeranjem početka akcije na 1. februar, stvorili bi se uslovi da građani lakše planiraju svoj odmor u Srbiji tokom 2024. godine, ugostitelji bi ravnomernije popunili svoje kapacitete i ostvarili veće prihode, turistička privreda bi i naredne godine zabeležila veliki rast, a državni budžet ne bi trpeo velike izdatke, jer bi uložena sredstva ostala u opticaju u Srbiji i veoma brzo bi se kroz poreze i doprinose vratila u državnu kasu - ocenjeno je u saopštenju udruženja.

U udruženju "Moja Srbija" veruju da će Vlada Srbije i nadležno ministarstvo, kao i ranijim slučajevima, prihvatiti njihovu inicijativu.

