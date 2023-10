Više od 27.000 dece u Srbiji primilo bar jednu dozu vakcine protiv HPV: Ona može da iskoreni ovaj karcinom

Vakcina protiv HPV dostupna je u Srbiji od juna prošle godine, a obezbeđena je o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) za devojčice i dečake uzrasta od 9 do 19 godina.

Do sada je dato više od 56.000 doza vakcine protiv humanog papiloma virusa (HPV) deci uzrasta od 9 do 19 godina, dok je najmanje jednu dozu primilo više od 27.000 dece, rekao je danas Vladan Šaponjić iz Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

Šaponjić je rekao da je od oko 27.000 dece koja su primila bar jednu dozu vakcine u potpunosti zaštićeno više od 60 odsto dece, što znači da su primili dve ili tri doze u zavisnosti od uzrasta.

"Do 14. godine je predviđeno da se daju dve, a od 15. godine do 19. godine do tri doze i iskorišćenost te vakcine je jako dobra, 60 odsto je do sada dato, ove ostale su sačuvane za drugu i treću dozu onih koji su započeli i za primarnu vakcinaciju nove dece", rekao je Šaponjić.

Istakao je da je izuzetno važno što je ta vakcina na raspolaganju u našoj zemlji i dodao da države koje su ranije počele sa masovnijom vakcinacijom praktično ne registruju karcinom grlića materice i neke druge karcinome koje izaziva humani papiloma virus.

"Mi smo još uvek zemlja sa relativno visokom učestalošću karcinoma grlića materice i drugih karcinoma koje izaziva HPV i nažalost sa velikom stopom umiranja od karcinoma grlića materice, što će, nadam se, u godinama koje su pred nama zahvaljujući vakcini biti prošlost", rekao je Šaponjić.

