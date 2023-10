ZBOG ČEGA ŽENE NE OSTAJU TRUDNE VIŠE OD JEDNOG PUTA? Ginekolog obelodanio: Nisu finansije, ZBOG OVOGA SA TRUDNICE NAJUGROŽENIJE!

Svi znamo za neki primer gde porodica ima jedno dete, naravno razlozi mogu biti mnogi.

Elem, doktor nalaže da tome prethodi izuzetno loše iskustvo prilikom prvog, a neretko i jedinog, porođaja.

Ginekolog Vanja Milošević, rekao je za Kurir da je najčešći razog zbog kojeg žene, nakon prvog porođaja, ne ostanu u drugom stanju i narednih puta:

- Vrlo mi je važno da kažem da je najčešći razlog zbog kojeg žene ne ostaju drugi, treći ili više puta u drugom stanju su upravo loša iskustva iz prve trudnoće, odnosno porođaja. Verujte mi, to je najčešći razlog. Nije materijalni, sve to žene zaborave. Trudnice su najugroženija kategorija, jer kada imate zdravu trudnicu, imate zdravo dete, a sve ostalo je nebitno. Pustite ove ostale priče, sve to prođe, ajde da se bavimo nečim što možemo da promenimo.

