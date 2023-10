Pomak u potrazi za Ivicom iz Vlasotinca: Mladić tvrdi da ga je video sinoć u Beogradu

Ivici Kocić (31) iz Vlasotinca se u subotu gubi svaki trag. Njegov otac je rekao da Ivica radi u Kraljevu, odakle je krenuo na put, posle čega ga više niko nije ni čuo, ni video..., bar do sad.

Naime, mladić po imenu Blagoje je uveren da je sinoć video Ivicu i razgovarao s njim.

"Sinoć sam bio s njim u Ustaničkoj na okretnici 50. Rekao je da će opet biti tamo i da radi kao građevinac i da nema gde da spava", kaže za Telegraf ovaj mladić.

Na pitanje da li mu se Ivica činio dezorijentisano, Blagoje je kratko odgovorio: "Ne".

"Ništa nam više nije rekao. Mi smo ga savetovali da bi bilo najbolje da se vrati tamo gde živi", zaključio je.

Ivičin otac je za Telegraf rekao kako je više puta zvao sina, ali da se on nije javio.

"On je bio u Kraljevu, radio. Iz Kraljeva je krenuo u subotu, kolega je sišao u Kragujevcu, a on je produžio. Ja sam ga u međuvremenu zvao, telefon zvoni, on mi se ne javlja. Posle 13, 14 časova u subotu više ni telefon ne zvoni", rekao nam je otac nestalog Ivice.

Slučaj je prijavljen nadležnima.

Ukoliko neko vidi Ivicu, može da se javi ocu na 0621458125.