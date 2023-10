SPREMITE KIŠOBRANE: Meteorolog RHMZ otkrio kakvo nas vreme očekuje u drugoj polovini oktobra

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do nedelje će biti uz hladna jutra, sunčani i topli dani sa temperaturama i do 29 stepeni. Stabilno vreme trajaće do nedelje, kada se očekuje promena, a onda sledi i veći pad temperature.

Meteorolog RHMZ Slobodan Sovilj, otkriva kakvo nas vreme očekuje u drugoj polovini oktobra i da li će kišu povremeno zameniti neki sunčani dan.

- Nakon ove prve dve sedmice oktobra koje su bile suve i stabilne i natrposečno tople, značajnija promena sledi u nedelju 15. oktobra. Od sredine dana stiže oblačnost, prvo na zapadu i severozapadu zemlje, a uveče će se ona premeštati prema istoku i jugu. Pošto će maksimalne biti do nedelje od 25 do 29 stepeni, od ponedeljka sledi pad temperature i više od 10 stepeni, jer će maksimum biti između 15 i 18 stepeni, navodi Sovilj.

Kako dalje objašnjava, u pitanju je serija polja niskog vazdušnog pritiska koja stižu sa zapada Evrope i sredozemlja, a premeštaće se preko našeg područja, noseći sobom česta naoblačenja sa kišom i svežije vreme.

- Posle prvog naoblačenja sledi razvedravanje kratkog daha. U utorak ujutru stiže novi oblačni sistem, te će utorak biti kišovit naročito u drugom delu dana. Oblačni sistemi će se smenjivati i donositi kišu narednih dana. Ipak, do kraja oktobra ne bi bilo iznenađenje da bude još neki dan sa temperaturom višom od 20 stepeni. Promenljivo i nestabilno vreme praćeno kišom obeležiće nam poslednje dve nedelje oktobra, navodi Sovilj.

Dodaje da se sa prvom promenom vremena, tokom noći nedelja na ponedeljak ne očekuju velike padavine.

- To znači od pet do 20 l/m2. To su prosečne i uobičajene padavine pri prolasku takvog frontalnog sistema. Pri kraju sedmice oblačnost će biti jača u pojasu Jadranskog i Jonskog mora i tada će velika količina padavina zahvatiti Crnu Goru i Albaniju. Kod nas će biti manje, ali u zapadnim delovima zemlje može se očekivati da padne od 20 do 30 l/m2 za 24 sata, navodi Sovilj.

Ističe da se tokom oktobra, čak i na planinama, ne očekuje sneg.

- I na najvišim planinama, kao što je Kopaonik, padaće kiša, ali nema naznaka snega. Dnevni maksimumi na Kopaoniku biće između 5 i 8 stepeni tokom naredne sedmice, zaključuje Sovilj.