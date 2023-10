LETO U OKTOBRU PA PREOKRET: Narednih dana i do 30 stepeni, a onda prvo jesenje zahlađenje sa padavinama

Narednih dana očekuje nas pravo Miholjsko leto. Dani pred nama biće veoma topli, a vreme će biti nalik septembarskom, a u mnogim predelima očekuju se prave letnje temperature.

Kako se do kraja sedmice očekuju temperature i do 30 stepeni, te vrednosti biće i za 10 stepeni više od uobičajenih za sredinu oktobtra.

Četvrtak

U Srbiji u četvrtak jutro vedro i hladno, u dolinama i kotlinama sa maglom.

Tokom dana biće sunčano i veoma toplo za ovo doba godine.

Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar.

Jutarnja temperatura od 6 do 14 stepeni, maksimalna dnevna od 23 do 29 stepeni, u Beogradu do 28 stepeni.

Petak

Nakon vedrog i hladnog jutra, tokom dana sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura od 25 do 30 stepeni, u Beogradu do 28 stepeni.

Subota

Prvi dan vikenda doneće vreme indentično petku. Nebo će biti bez oblaka i potpuno vedro, a tokom dana i veoma toplo.

Nedelja

Očekuje se jača promena vremena. Sredinom dana do severnih, a posle podne i uveče i u ostalim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje zahlađenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Ova promena vremena biće uzrokovana prodorom hladnog fronta, uz veoma jak severozapadni vetar.

Pre prodora hladnog fronta biće i dalje veoma toplo, naročito na jugu, dok će na severu već do podneva da se oseti zahlađenje.

Maksimalna temperatura biće od 20 stepeni na severu Vojvodine do 30 stepeni na jugoistoku Srbije, uveče u svim predelima u padu.

Sledeće sedmice vreme nalik jesenjem-zimskom

Početkom sledeće sedmice biće osetno svežije, a vreme nalik jesenjem. Maksimalna temperatura biće od 15 stepeni na severu Srbije do 23 stepena na jugu Srbuje.

Prema trenutnim prognozama oko 19-20. oktobra postoji mogućnost još jačeg zahlađenja, pa čak i da bude snega u brdsko-planinskim predelima.

Maksimalna temperatura mogla bi čak da opadne i u nižim predelima ispod 10 stepeni.