LJUDI SE NAMERNO RAZBOLJEVAJU I TO IZ OVOG RAZLOGA! Dr Stojanović upozorava: To je pogubno i potpuno pogrešno

Pre skoro tri nedelje zvanično je počela jesen, a sa njom i sezona prehlada kao i prizori koji su nam svima dobro poznati - krcate čekaonice domova zdravlja, pune ljudi sa visokom temperaturom i simptomima gripa.

Osim toga, tu su i brojni saveti "kućne radinosti" kako da sami pobedite prehladu, što nekada može biti pogubno. Posebno je opasan trend "samorazboljevanja" koji se sve više praktikuje u jesen, kako bi stekli imunitet i "sačuvali se na zimu".

- Prehlada znači da čovek ima temperaturu, da mu curi iz nosa, a u zavisnosti od snage organizma, sa njom se možemo lakše ili teže izboriti. Svi prelazni periodu u godini, pa tako i ovaj sada sa leta u jesen, i uskoro na zimu uvek donesu viruse i bakterije - govori Aleksandar Stojanović direktor doma zdravlja "Dr Milutin Ivković" na Paliluli.

Prema njegovim rečima, najugroženija su deca, stariji od 65 godina, i oni sa pridruženim bolestima.

"Ne vlada epidemija"

- Mi trenutno nemamo epidemiju tih prehlada. Više imamo problema sa alergijama, jer ambrozija i dalje cveta. Trenutno nije ništa alarmantno, nemamo velike gužve. Sve je u nekim granicama normale. Dolaze pacijenti koji imaju temperaturu koja prođe nakon dva dana - kaže za Stojanović.

Govoreći o gripu direktor doma zdravlja "Dr Milutin Ivković" na Paliluli kaže da je trenutno aktuelna priprema za vakcinaciju protiv gripa koja je krenula drugog oktobra.

Stojanović: To je pogubno

Ističe da je potpuno pogrešan i poguban stav ljudi da je bolje da odmah preleže prehladu, jer će im tako "biti lakše".

- To je potpuno pogrešno. Ja niti bilo ko ko je lekar ne sme da savetuje ljude da preleže nešto jer posle više neće imati takvu prehladu. Svaka infekcija i svaki problem sa zdravljem ostavlja posledice. Ako se neko dobro ne izleči ostaju posledice, i sledeći put ste podložniji da dobijete upalu pluća i to vas ne sprečava da se ponovo razbolite - upozorava on.

Na internetu, konkretno na društvenoj mreži X (prethodno Tviter) pojavila se objava navodno mladog lekara specijaliste o tome da je dobro da se grip i prehlada preleže što pre jer ćemo tako biti zdravi tokom zime.

- Koliko je bitno da preležite prehladu: ako obolite, trajaće vam 3 do 5 dana, i vi ćete biti samo statistika (u najvećem broju prođe to bez posledica). U manjem delu ostavlja teške posledice - navodi se u ovoj objavi.

Doktor Stojanović kaže da je to pogrešno i opasno razmišljanje, pogotovo ako dolazi od lekara, i to mladog!

Koliko je bitno da preležite prehladu: ako obolite, trajaće vam 3-5 dana, i vi ćete biti samo statistka (u najvećem broju prodje bez posledica). U manjem delu ostavlja teške posledice (u tom slučaju za Vas je 100%).

Kao mlad lekar,počeo sam specijalizaciju👇 — Vladimir Djordjevic (@V_MadnessMaster) 09. октобар 2023.

Najbolja zaštita - lekar i zdrave navike

- Najbolje je da se, kada dobijete neku prehladu javite lekaru, uzmete terapiju, nikako na svoju ruku, nikako da čitate savete sa društvenih mreža. Samo slušajući smernice lekara možemo se bezbedno izlečiti od prehlade - upozorava on.

Objašnjava da u slučaju neadekvatnog lečenja može doći do komplikacija, i da su njima podložni stariji ljudi, i oni čiji je imunitet kompromitovan.

- Svaka prehlada ostavlja ožiljak na organizmu, mora se voditi računa. Posebno osetljive kategorije su deca do 5 i 6 godina, zato što su mali, nemaju razvijeni imunitet, i stari ljudi preko 65 godina koji već imaju neke hronične bolesti. Ugroženi su onkološki bolesnici, dijabetičari, gojazni ljudi.

Stojanović kaže da ne reaguje svaki čovek na isti način na prehladu.

- Svaki organizam drugačije odreaguje na prehladu. Ne postoji nikakva uniformnost u tom pogledu. Prevencija svima je zdrava ishrana, kretanje, i raditi preventivne preglede, pogotovo ako u porodici imate istoriju nekih hroničnih bolesti - zaključuje Stojanović.

Vakcinacija protiv sezonskog gripa

U svim domovima zdravlja u Srbiji juče je zvanično počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Lekari kažu da ima dovoljno cepiva za sve zainteresovane, i da je važno da ih sve ugrožene grupe, stariji od 65 godina i hronični bolesnici, prime.

Procedura za prijavu je jednostavna: građani se javljaju izabranom doktoru, nakon toga se vrši intervju i fizikalni pregled, a zatim se upućuju na vakcinalni punkt gde se vrši aplikacija doze.

Ove godine dostupne su dve vrste vakcina, a to su Influvak tetra koja je četvorovalentna, proizvođača Abot i Torvaxflu - trovalentnu vakcinu proizvođača Torlak.

Kome se i kada savetuje vakcinacija

Kako navode u Gradskom zavodu za javno zdravlje vakcinu protiv sezonskog gripa obavezno bi trebalo da prime osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, sa neurološkim i metaboličkim poremećajima, malignim oboljenjima, imunodeficijencijom, zatim trudnice i svi zdravstveni radnici.

Lekari i epidemiolozi ističu da je vreme neophodno za sticanje imuniteta kreće se od dve, do tri nedelje nakon davanja vakcine, a trajanje imuniteta varira između šest i 12 meseci.

