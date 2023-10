Na Svetski dan borbe protiv artritisa u Srbiji 70.000 obolelih bolesti koja 'krivi' prste na rukama

Procenjuje se da u Srbiji živi više od 70.000 ljudi obolelih od različitih vrsta artritisa, poput hroničnog, reumatidnog i sličnih. A na taj broj treba dodati još toliko pacijenata sa sistemskim bolestima vezivnog tkiva.

Postoje tri osnovne vrste artritisa a prva je osteoartritis (OA) odnosno degenerativna bolest zglobova. To je najčešći oblik artritisa i javlja se kada se hrskavica unutar zgloba raspada.

Obično obolevaju kolena, kukovi, krsta, vrat i šake.

Druga vrsta je reumatoidni artritis koji se javlja kada se obloga unutar zgloba upali a onda nastaje oštećenje i bol zglobova.

Često napada male zglobove u prstima i rukama a javlja se obično kod ljudi između 30 i 50 godina.

Poslednja vrsta je juvenilni artritis koji uključuje bilo koju vrstu artritisa koja pogađa decu mlađu od 18 godina.

Ne zna se zašto nastaje u ovako ranom dobu, češći je kod devojčia a napada zglobove, kolena, kukove, vrat, vilicu i ramena.

Reumatolog dr Predrag Ostojić iz Instituta za reumatologiju ranije je izjavio za 24sedam da su danas reumatske bolesti sve češće kod pacijenata.

- Kada govorimo o zapaljenskim reumatskim bolestima, one nastaju kada ste više izloženi stresu. A uz to, naša populacija je sve starija. Samim tim imate sve veći broj osoba koje imaju taj degenerativni reumatizam i kod kojih je tokom starenja došlo do propadanja zglobova - objašnjava on.

Dr Ostojić kaže su su ove bolesti normalan rezultat starenja, koji dovodi do narušavanja kvaliteta života pacijenata i zahteva fizikalnu terapiju, kao i lečenje različitim analgeticima.

Kaže da ako se veoma naruši funkcija zgloba, onda kod tih pacijenata dolazi do operativnog lečenja, poput ugradnje veštačkog kuka ili kolena.

Dr Ostojić upozorava da što ranije počne bolest, pacijent će ranije imati potrebu da se operativno leči.

- I zbog toga je važno da osobe budu fizički aktivne i da što manje opterećuju zglobove. A opterećenje može da bude zbog prekomerne težine ili neke fizičke aktivnosti. Recimo, fudbaleri imaju često ubrzanu artrozu kolena - kaže doktor.