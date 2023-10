Trudnice u Srbiji zaluđene svetskim trendom, a lekari se protive: Zašto je porođaj kod kuće opasan i za za mamu i za bebu?

Ludost, hrabrost, trend s društvenih mreža, "povratak prirodi"... Šta stoji iza želje sve više žena u svetu, pa tako i u Srbiji, da se porađaju kod kuće po ugledu na Sindi Kraford ili Pamelu Anderson?

Iako je za njih takav porođaj emotivniji i komforniji, ipak može biti veoma opasan, te se većina srpskih ginekologa i pedijatara ovome oštro protivi pošto može doći do brojnih nepredviđenih komplikacija, pa i smrtnog ishoda. Ginekolog dr Vanja Milošević ističe da ima pacijentkinja koje žele da se porode kod kuće, ali on to ne podržava.

- Više sam za porođaj u bolničkim uslovima, ima jedna stvar, a to žene ne znaju, to je rađanje posteljice. To je nešto što je nepredvidivo na porođaju. Mi možemo da predvidimo sve, obim glave, težinu deteta, veličinu, karlične mere, sve to nije sporno. Samo jednu stvar ne možemo predvideti, a to je kako se rađa posteljica - objašnjava dr Milošević za Kurir.

Ističe da kod rađanja posteljice može da se desi nepredvidivo i obilno krvarenje.

- Imali smo slučajeve kad iz porođajne sale trčimo do operacione da spasemo ženu zbog toga. Jeste retko, ali može da se desi i to kod mene izaziva strah kad je porođaj kod kuće u pitanju. Mnoge stvari su u porođaju još uvek nepredvidive, zato je mnogo racionalnije poroditi se u porodilištu. Postoji niz opasnosti i komplikacija - napominje on i dodaje:

- Mogu se javiti infekcije, obmotavanje pupčane vrpce oko bebinog vrata, infekcija ploda... Najvažnija procena je da li će porođaj ići vaginalno ili ne, tu može da se desi da se žena, recimo, ne otvori dovoljno ili da mora da se pribegne pomoćnim sredstvima kao što su forceps i vakuum, a toga nema u kućnim uslovima. Ako se ne pribegne ovim tehnikama na vreme, vi ćete izgubiti i dete i ženu.

Dr Milošević kaže i da je vrlo važan prvi bebin pregled kod neonatologa, koji daje konačnu ocenu o vitalnosti ploda. S njim je saglasan i pedijatar dr Saša Milićević, koji napominje da se čitav niz poremećaja može javiti i kod majke i kod bebe koji mogu zahtevati hitnu intervenciju ginekologa i pedijatra-neonatologa.

- Recimo, ako beba ima tzv. neonatalni distres ili ako je aspirirala plodovu vodu, ta beba onda zahteva hitnu intervenciju i boravak na odeljenju intenzivne nege, gde će je gledati neonatolog-pedijatar. Dete može imati čitav niz poremećaja i zato je taj prvi pregled veoma važan, a to se ne može uraditi u kućnim uslovima - ističe dr Milićević.