Vesić: Gradimo puteve i brze saobraćajnice, Srbiju razvijamo ravnomerno

Srbija treba ravnomerno da se razvija, a to je nemoguće bez puteva i brzih saobraćajnica kojih je u poslednjih deset godina izgrađeno veoma mnogo, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i dodao da je do 2012. godine izgrađeno 596 kilometara autoputeva, a od te godine do danas 415 kilometara.

“Trenutno se gradi više od 490 kilometara, računajući ovo što će sada biti pušteno”, rekao je Vesić i podsetio na najave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će u subotu, 14. oktobra, biti otvoren autoput Ruma-Šabac dužine oko 22.08 kilometara.

“Pored toga, imamo most preko reke Save dužine 1.355 metara, zatim odvojak koji predstavlja povezivanje sa putem prvog B reda dužine oko 400 metara, kao i ukupno 700 metara dela brze saobraćajnice prema petlji Drenovac tako da će biti pušteno u saobraćaj 24.6 km”, rekao je Vesić gostujući na televiziji Prva.

On je, između ostalog, najavio da će sledećeg meseca biti otvoren deo Moravskog koridora, do Pojata, čime će Kruševac biti priključen na autoput.

“Nastavlja se izgradnja puteva i brzih saobraćajnica što je vizija predsednika Vučica da se Srbija saobraćajno poveže jer kad negde izgradimo autoput ili brzu prugu to znači da imamo nove investicije i nova radna mesta, a samim tim i viši životni standard, kao i da se čitav taj kraj razvija u smislu turizma i da ljudi tu mogu da ostanu da žive”, rekao je Vesić.

Naveo je da će u narednom periodu biti potpisani ugovori za još dve velike saobraćajnice, a to su Beograd-Zrenjanin-Novi Sad dužine 105 kilometara i "Osmeh Vojvodine", saobraćajnica koja povezuje Bački Breg, Sombor, Kulu, Vrbas Srbobran, Stari i Novi Bečej, Kikindu i Srpsku Crnju, dužine preko 190 kilometara.

“Ako tome dodamo i sve drugo što se projektuje, možemo slobodno reći da se nikada više u istoriji Srbije nije gradilo puteva i brzih saobraćajnica i jednoga dana, kada se kroz istoriju budu sumirali rezultati vlasti za vreme Aleksandra Vučića, mislim da će izgradnja infrastrukture biti jedna od stvari koja će se posebno potencirati jer izgradnja infrastrukture znači osnov za razvoj privrede, a samim tim za veći BDP i za sve drugo pozitivno što se dešava u zemlji”, rekao je Vesić.

Ministar je govorio i o radovima na mostovima i istakao da će izgradnja novog mosta prеko Zapadnе Moravе na putu Mrčajеvci – Mršinci biti završеna u dеcеmbru ovе godinе, četiri meseca prе roka.

Naveo je da je stari most bio u veoma lošem stanju i da se Grad Čačak još u novembru prošle godine obratio resornom ministarstvu i tražio pomoć za rekonstrukciju mosta.

Vesić je rekao da je vlada za to odobrila oko 500 miliona dinara Čačku i da su počeli pripremni radovi, ali da su se u junu desile velike poplave koje su potpuno odnele most zbog čega je, kako je dodao, obezbeđeno dodatnih oko 220 miliona dinara da se uradi kompletno novi most.

Vesić je naveo da će u decembru biti završen i most kod Adrana, koji je takođe odnet u poplavama.