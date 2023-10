PALMA U BEČU ORGANIZOVAO 25 FIJAKERA: Vozili srpske poljoprivrednike po prestinici Austrije (VIDEO)

Danas su srpski poljoprivrednici koji se deo delegacije u poseti glavnom gradu Austrije, kao i sam grad Beč doživeli nešto što se retko viđa. Bečki konjušari su sa 25 fijakera vozili srpske poljoprivrednike kroz austrijsku prestonicu, a u fijakerima zastave Srbije, Austrije i grada Jagodine.

U jednom od fijakera bio je i šef ove delegacije, predsednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma.

„Danas smo organizovali nešto što još niko nije uradio u Beču, a to je da 25 fijakera u koloni voze gospodu srpske poljoprivrednike. Zašto smo se odlučili na ovaj potez ? Zato što je nekada u Srbiji svaka druga porodica na selu čuvala konje i ako ništa drugo da ih podsetimo kako je to bilo nekada. Konji su služili nekada da špartaju kukuruz, repu, da vuku kola i tako dalje. Toga više nema i danas ako neko i čuva konje, to je iz ljubavi prema tim domaćim životinjama. Dok smo prolazili fijakerima kroz Beč, našu kolonu od 25 fijakera pozdravljali su i bečlije, a i mnogobrojni turisti, od Kine do Egipta koji su mahali našim poljoprivrednicima. Ja sam jednog pitao odakle je, kaže iz Egipta i vidite kako je svet mali i da i u Beču sretnete ljude iz prijateljskih država“, rekao je Marković u izjavi medijima nakon vožnje fijakerima.

„Naši poljoprivrednici su juče obišli jedno veliko gazdinstvo udaljeno 6 kilometara od Beča, gde ima 300 krava i mnogo teladi i tu je i poljoprivredna škola i genetski centar odakle se junice izvoze širom Evrope. Naši poljoprivrednici videli su kako se ovde uzgaja stoka i ako mogu nešto slične da primene i u Srbiji. U organizaciji grada Jagodine, a o trošku donatora u poslednjih 18 godina vodili smo preko 60 000 ljudi negde u inostarnstvo i sa svakog putovanja podnosili smo izveštaj o radu, šta smo to uradili. Sa jednog od putovanja u Beč doveli smo i kompaniju „Šibel“ koja se bavi proizvodnjom velikih turbina i elektromotora koja već radi u Jagodini, a uskoro će početi izgradnja fabrike u Jagodini na 70 000 kvadrata koja će proizvoditi medicinsku opremu. Ja ni danas neću pričati o politici, jer ja sam samo 20 posto političar, a 80 posto privrednik, a inače 100 posto domaćin“, naglasio je Marković.