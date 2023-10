POSLE MIHOLJSKOG LETA DOLAZI NAM VELIKA PROMENA VREMENA - Stižu zahlađenje, kiša, pljuskovi! Ovo je detaljna prognoza RHMZ za naredne dane

Prvog dana vikenda, prema najnovijoj meteorološkoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) uživaćemo u Miholjskom letu, biće pretežno sunčano i toplo sa maksimalnim temperaturama od 25 do čak 30 stepeni Celzijusovih. Ali, u nedelju stiže obrt! Osetno zahlađenje, kiše, pljuskovi...

U subotu će biti lepo vreme, sa temperaturama od 25 do 30. U nedelјu sledi značajna promena vremena: naoblačenje sa kišom, lokalnim plјuskovima, jakim severozapadnim vetrom i padom temperature, koje će ujutro i pre podne zahvatiti severne i zapadne krajeve Srbije, posle podne i uveče proširiće se na celu zemlјu.

U ponedelјak, 16. oktobra, biće umereno oblačno, sveže i suvo. Od utorka, 17. oktobra, slede česta naoblačenja sa kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom uz temperaturne oscilacije, odnosno učestale smene toplog i hladnog vremena, navodi se na sajtu RHMZ.

Ovo je prognoza za narednih pet dana:

Subota

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, u subotu će jutro biti sveže, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije sa kratkotrajnom maglom.

- Tokom dana se očekuje pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura će biti od 5 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 23 stepeni Celzijusa – objavio je RHMZ.

U Beogradu će 14. oktobra biti pretežno sunčano. Minimalna temperatura će biti 15, a maksimalna dnevna 29 stepeni Celzijusa. U Novom Sadu i Nišu će biti 28 stepeni. U Kragujevcu će u subotu biti čak 29 stepeni Celzijusa, a minimalna temperatura će biti 9 stepeni. Dakle pripremite se za prohladno jutro, ali zato popodne uživajte u letnjim temperaturama.

Nedelja

Prema najavi meteorologa, u nedelјu se očekuje značajna promena vremena: naoblačenje sa kišom, lokalnim plјuskovima, jakim severozapadnim vetrom i padom temperature, koje će ujutro i pre podne zahvatiti severne i zapadne krajeve Srbije, posle podne i uveče proširiće se na celu zemlјu.

Najniža temperatura će biti od 7 do 15 stepeni, a najviša od 20 stepeni na severozapadu do 28 stepeni Celzijusa na jugoistoku Srbije. Prema sadašnjoj petodnevnoj prognozi RHMZ za Beograd, u nedelju je najavljena kiša. Minimalna temperatura će biti 15, a maksimalna dnevna 20 stepena Celzijusa. I u Novom Sadu će u nedelju padati kiša, temperatura će maksimalno biti do 17 stepeni Celzijusa.

Priliku da i drugog dana vikenda uživaju u lepom vremenu imaće Nišlije - u Nišu se u nedelju očekuje pretežno sunčano sa temperaturom do 26 stepeni, a u Kragujevcu će biti 24 stepena sa mogućim pljuskovima.

Ponedeljak

Od ponedeljka će biti osetno hladnije i u većem delu zemlje suvo uz delimično razvedravanje.

Utorak

Od utorka se očekuju česta naoblačenja s kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom uz temperaturne oscilacije, odnosno učestale smene toplog i hladnog vremena. Spremite se za još veći pad temperature!

U Beogradu je i u utorak moguća kiša. Maksimalna dnevna temperatura će biti tek 13 stepeni, a minimalna 7 stepeni Celzijusa. Kiša se očekuje i u Novom Sadu gde će biti do 12 stepeni, u Nišu 17 i u Kragujevcu 16 stepeni Celzijusa. Minimalne temperature u ovim gradovima biće 6 stepeni Celzijusa.

Sreda

Vreme će i u sredu biti, kišovito, promenljivo oblačno i hladno sa razlikom za stepen ili dva kada je u pitanju maksimalna dnevna temperatura. Od ponedeljka 16. oktobra pa sve do nedelje, 22. oktobra, odstupanja temperature će biti ispod proseka, a u južnoj Srbiji u granicama višegodišnjeg proseka.

Maksimalne temperature će početkom tog perioda biti od 15 do 20 stepeni, na jugu Srbije i do 25 stepeni, a zatim od 10-15 stepeni Celzijusa. Na 1.000 i 1.600 metara nadmorske visine se očekuje da početkom perioda temperature budu od 9 do 17 stepeni, a zatim od 3 do 10 stepeni Celzijusa.