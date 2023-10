UJUTRU ZA JAKNU, A ONDA LETNJE TEMPERATURE - do 30 STEPENI!

Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 15°C, a maksimalna od 26°C do 30°C.

U Srbiji pretežno sunčano i vrlo toplo vreme za ovo doba godine. Vetar slab, ujutru južni, popodne jugozapadni, na severu Srbije umeren. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 15°C, a maksimalna od 26°C do 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 14°C do 19°C.

U Beogradu pretežno sunčano i vrlo toplo vreme za ovo doba godine. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 29°C. Uveče vedro. Temperatura u 22h 19°C. Niš: U subotu pretežno sunčano i vrlo toplo vreme za ovo doba godine. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna do 28°C. Uveče suvo.

U Užičkom regionu pretežno sunčano i vrlo toplo vreme za ovo doba godine. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 10°C, a maksimalna od 27°C do 29°C. Uveče suvo. Na Zlatiboru i Tari sunčano i toplo, do 24°C na 1000 mnv. U Novom Sadu pretežno sunčano i vrlo toplo vreme za ovo doba godine. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna do 28°C. Uveče vedro. Temperatura u 22h 18°C. Subotica: U subotu pretežno sunčano i vrlo toplo vreme za ovo doba godine. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna oko 27°C. Uveče vedro. Temperatura u 22h 17°C.

Vreme narednih danaU nedelju na severu Srbije zahlađenje i naoblačenje sa kišom, a na jugu toplo. Kasnije popodne i uveče kiša stiže i na jug Srbije uz pad temperature. Vetar na severu Srbije umeren do pojačan severni i severozapadni, dok će na jugu duvati slab južni i jugozapadni vetar u prvom delu dana. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 15°C, a maksimalna od 16°C u Subotici do 27°C na jugu Srbije. Uveče kiša na severu koja se premešta ka centralnim predelima.

Temperatura u 22h od 10°C na severu do 18°C na jugu. U ponedeljak znatno hladnije u svim krajevima uz duže sunčane periode. Krajem dana sa jugozapada stiže naoblačenje. U utorak na severu i istoku sunčani intervali i manji porast temperature, a na jugozapadu i jugu oblačno sa kišom. oblačno sa slabom kišom, osim po Vojvodini, gde će biti suvo. U sredu oblačno sa povremenom kišom u većini krajeva.

Autor: