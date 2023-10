VAŽAN DAN ZA SRBIJU: Danas otvaranje auto-puta Ruma-Šabac u dužini od 24,6 kilometara, prisustvuje i predsednik Vučić

Auto-put u punom profilu Ruma-Šabac dužine 24,6 kilometara danas će biti svečano otvoren u 10.00 časova.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je na Instagram profilu "buducnostsrbijeav" otvaranje puta uz fotografiju mosta preko Save. On je sinoć rekao i da će put za saobraćaj biti pušten do 15.00 časova, kao i da je ponosan na ovaj auto-put i da će sada od Beograda do Šapca moći da se stigne za 45 minuta.

- To je nešto neverovatno i veličanstveno. Kada krenete ka šabačkom mostu videćete jedan predivan drvored kod Klenka, to je veličanstveno kako izgleda - rekao je Vučić i dodao da je ponosan na Srbiju i na ono što je izgrađeno, "a to je ono što ljudi vide".

Ukupna dužina auto-puta od Rume do Šapca sa mostom preko Save, koja se pušta u javni saobraćaj iznosi 24,6 kilometara, a obuhvata 440 metara povezanih sa Fruškogorskim koridorom, 22,08 km auto-puta od Rume do Šapca, most preko Save od 1 335 metara kao i 700 metara dela deonice 3 do petlje Drenovac. Preostali deo trase Deonice 3, brza saobraćajnica od Šapca do Loznice, dužine 53,88 km je još u izgradnji. Ukupna dužina deonice Ruma - Šabac - Loznica je 78 kilometara a ceo projekat je podeljen na tri deonice i to - Deonica 1 auto-put Ruma - Šabac, Deonica 2 most preko reke Save i Deonica 3 brza saobraćajnica Šabac - Loznica.

Na celoj ovoj deonici predviđena je izgradnja 56 objekata od toga 54 mosta, kao i izgradnja osam raskrsnica (pet kružnih i tri denivelisane), ali i tri petlje u Rumi, Hrtkovcima i Drenovcu. Konkretno deonica autoputa od Rume do Šapca ima šest nadvožnjaka, osam mostova i dve petlje, Ruma i Hrtkovci. Ovaj auto-put ima tri naplatne stanice i to su: naplatna stanica "Ruma" sa 11 prolaza u oba smera, "Hrtkovci" sa pet prolaza u oba smera i "Šabac" sa osam prolaza u oba smera. U izgradnju auto-puta ugrađeno je 305.000 tona asfalta, 136.210 kubika betona, 2.466.000 kubika materijala u nasip, 16.074 tona armature i postavljeno 116,036 metara odbojne ograde. Trasa auto-puta Ruma-Šabac zaobilazi naselja Klenak, Platičevo, Hrtkovci i Jarak, čime se ova mesta rasterećuju od teškog teretnog saobraćaja. Ispred Hrtkovaca je izgrađen nadvožnjak sa petljom, gde se auto-put ukršta sa državnim putem IB reda br.20.

Most preko Save dužine 1.350 m, sastoji se iz glavne mostovske konstrukcije dužine 605 m, leve prilazne konstrukcije 310,5 m, desne prilazne konstrukcije 439,5 m, kao i produžetka mostovske konstrukcije u dužini od 1.010 m. Ukupna dužina ovog mosta sa produžetkom iznosi 2.365 m. Most preko Save, spojen je 25. jula 2022.. Komercijalni ugovor za izgradnju auto-puta Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica potpisan je 19. novembra 2019. sa azerbejdžanskom kompanijom Azvirt koja je radila na njegovoj izgradnji sa domaćim podizvođačima. Potpisivanju ugovora sa kompanijom iz Azerbejdžana prisustvovao je tada i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Deonicom od Rume do Šapca, sa mostom preko Save, Mačva i Srem dobijaju novu perspektivu, a brzom saobraćajnicom od Šapca do Loznice, ovaj kraj imaće bolju vezu sa Zapadnom Srbijom i Republikom Srpskom.

Ovaj značajan infrastrukturni projekat približava Mačvu, Loznicu i Podrinje sa Novim Sadom i Beogradom, gde će se od Šapca do Beograda stizati za 40 minuta, a petlja Ruma spaja auto-put Ruma-Šabac sa budućim Fruškogorskim koridorom, kao i sa postojećim auto-putem E-70 Beograd-Šid. Izgradnjom Fruškogorskog koridora, koji će se "naslanjati" na ovaj projekat, od Rume do Novog Sada, stizaće se za 20 minuta. Ovaj put je inače i najkraća veza između Beograda i Novog Sada sa BiH i Republikom Srpskom preko graničnog prelaza Badovinci (Pavlovića ćuprija) i dalje prema Bijeljini ili prelaza Trbušnica kod Loznice. Brza saobraćajnica Ruma-Šabac-Loznica, u celini treba da se završi do kraja 2024. godine.

