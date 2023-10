DA LI STE SPREMNI ZA SNEG? Sutra NAGLA PROMENA VRMENA - temperatura pada i za 15 STEPENI

Nakon višednevnih letnjih temperature, do čak 30 stepeni, narednih dana ulazimo u period prave jeseni uz padavine i drastično zahlađenje, i takvo vreme će potrajati i narednih 10 dana do 23. oktobra, a najverovatnije i duže.

Promena stiže u nedelju, na planinama i sneg

U najnovijoj vremenskoj prognozi meteorolog Marko Čubrilo najavio je da je ključan dan za promenu nedelja, 15. oktobar, kada se očekuje premeštanje jakog, hladnog, fronta, naoblačenje, kiša i zahlađenje.

Prema njegovim rečima, temperature će od nedelje biti oko ili ispod proseka, posebno u drugom delu sedmice kada su moguće i obilnije padavine, a na preko 800 metara nadmorske visine moguća je i povremena pojava snega.

- U subotu će biti relativno toplo. Krajem dana na zapadu regiona ponegde se očekuje kišu, što je uvod u jaču promenu vremena koja sledi drugog dana vikenda. U nedelju će se preko nas premestiti jak hladan front donoseći kišu, kao i vrlo jak severni i severozapadni vetar i osetno zahlađenje. U subotu maksimalna dnevna temperature će biti lokalno i do +28 stepeni Celzijusa, a u nedelju sredinom dana do oko +24 na jugoistoku Srbije, dok će u toku noći ka ponedeljku svuda zahladiti i tada se na višim planinama, preko 900 metara nadmorske visine na kratko očekuje mogućnost da bude snega – kaže Marko Čubrilo.

Od ponedeljka osetno hladnije

U ponedeljak 16. oktobra će biti promenljivo oblačno i uglavnom suvo, osim na jugoistoku gde i dalje može biti slabih padavina, uglavnom pre podne.

Vetar će biti slab do umeren severozapadni, dok će biti osetno hladnije u odnosu na dane Miholjskog leta koje sada trenutno imamo, uz maksimalne dnevne temperature od +9 do +15 stepeni Celzijusa.

Prizemni mraz

Noć ka utorku će biti hladna i tamo gde bude pretežno vedro treba očekivati, najavljuje Čubrilo, pojavu prizemnog mraza, dok će se minimalne temperature uglavnom kretati od +3 do +9 stepeni Celzijusa.

- U utorak na jugu će doći do novog naoblačenja uz kišu i planinski sneg, a na severu će biti uglavnom suvo, dok bi na severu padavina trebalo da bude u sredu pre podne. Vetar će biti u okretanju na istočni i jugoistočni smer. Noć će biti manje hladna uz minimalne temperature od +5 do +10 stepeni Celzijusa. U utorak tokom dana će biti od +13 do +16, a u sredu na istoku regiona lokalno i oko +18 stepeni Celzijusa – kaže meteorolog.

Nova naoblačenja i prava jesen

Za drugi deo sedmice javlja se signal za građene jakog anticiklona nad Skandinavijom, dok bi sa jugozapada preko Mediterana pristizao vlažan vazduh. Čubrilo ističe da u zavisnosti od toga kako se ova dva vremenska faktora nad nama budu kombinovala, zavisiće i tačan razvoj vremena.

- Za sada je najizvesnije da od četvrtak uveče sledi novo naoblačenje sa kišom koje bi se zadržalo do oko 22. oktobra uz jače zahlađenje koje bi nam stizalo sa istoka. Od petka će maksimalne temperature biti znatno ispod proseka, verovatno od +4 do +13 stepeni Celzijusa. Ponovo će biti uslova za planinski sneg, posebno na istoku regiona. U košavskom području je od petka je moguća jaka, hladna košava. Dolazi nam prava jesen, ali nema potrebe za bilo kakvom dramom, nema “sibirske hladnoće” samo će prelaz na normalne temperature za ovaj deo godine posle jako toplog perioda biti vrlo izražen – zaključuje Čubrilo.

