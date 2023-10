NEVREME SVE BLIŽE SRBIJI! Evo koji delovi zemlje su prvi na udaru - U HRVATSKOJ NA SNAZI METEOALARM!

Miholjsko leto i lepi, topli dani će uskoro biti iza nas, sudeći po vremenskim prognozama za sutrašnji dan, nedelju 15.10.

Naime, Republički hidrometeorološki zavod Srbije najavio je da se u nedelju 15. oktobra očekuje značajno pogoršanje vremena:

- Sutra (15.10.) značajna promena vremena: naoblačenje sa kišom, lokalnim pljuskovima, jakim severozapadnim vetrom i padom temperature, koje će ujutro i pre podne zahvatiti severne i zapadne krajeve Srbije, posle podne i uveče proširiće se na celu zemlju - stoji na sajtu RHMZ za nedelju, 15.10.

RHMZ dalje navodi da se u ponedeljak očekuje svežije vreme uz slabljenje vetra, ali i česta naoblačenja sa kišom.

- U ponedeljak (16.10.) i utorak (17.10), suvo i sveže vreme sa sunčanim intervalima uz slabljenje i skretanje vetra na severoistočni i istočni pravac. Od srede (18.10) do kraja perioda uz promenljivu oblačnost očekuju se česta naoblačenja sa kišom i lokalnim pljuskovima i temperaturom oko i malo iznad proseka za drugu dekadu oktobra (u većini mesta od 14 do 24 °S) - piše na sajtu RHMZ.

I snimci sa sajta Vreme i radar pokazuju da to zahlađenje stiže.

U nedelju, u periodu oko podneva, nevreme se očekuje u Vršcu i Šidu.

Kako se nevreme bude dalje kretalo, u periodu oko 16 časova pretežno će biti zahvaćeni Beograd, Novi Sad, Loznica, kao i Užice.

Dalje, u 18 sati nevreme će uveliko zahvatati gorenavedena područja, ali i sever Srbije (Sombor, Apatin, Vrbas, Kikinda, Bačka Topola, Bečej, Senta, Odžaci). Približiće se takođe i Kragujevcu u centralnoj Srbiji i Novom Pazaru na jugozapadnom delu. Vršac i dalje na udaru, a zahvaćeni će biti i Smederevo, Kovin, Banatski Karlovac, Požarevac, kako se bude kretalo severoistočno od Beograda.

U 20 sati, nevreme će se dalje kretati ka Čačku, Kraljevu, Jagodini...

U 22 sata nevreme će, prema sajtu vremeradar.rs, pogoditi veći deo severozapadne Srbije, ((Beograd i dalje na udaru, ali i Niš, Zaječar, Negotin...

Oko ponoći će skoro ceo jugozapadni deo Srbije, kao i centralna Srbija biti pogođeni nevremenom.

U ponedeljak u ranim jutarnjim satima očekuje se stabilizacija vremena, sudeći prema sajtu vremeradar.rs.

U Hrvatskoj meteo alarmi više kategorija

Meteo alarmi više kategorija biće na snazi tokom nedelje za gotovo celu Hrvatsku, a u noći na poneđeljak se u planinama očekuje i malo snega, glasi prognoza za područje Hrvatske, a očekuje se da ubrzo potom ovo nevreme stigne i u Srbiju.

Što se Hrvatske tiče, u subotu se očekuje sunčano i nadprosečno toplo vreme s najvišim dnevnim temperaturama vazduha uglavnom od 24 do 28 stepeni Celzijusa, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Na širem riječkom području i delu Gorskoga kotara povremeno će biti više oblaka, ali uglavnom suvo. Ujutro ponegde ima kratkotrajne magle, što je upozorio jutros i HAK, stoga je na nekim saobraćajnicama smanjena vidljivost. Duvaće većinom umeren jugozapadni vetar, u višim predelima povremeno i jak, a na moru južni te jugo, prenosi Večernji list.

Iako za danas na snazi nisu nikakva upozorenja, vreme u nedelju će u većem delu Hrvatske biti opasno. Širom cele unutrašnjosti upaljen je žuti meteoalarm zbog udara vetra i do 65 km/h, kao i kiše. Na Jadranu će, međutim, na snazi biti narandžasto upozorenje zbog nevremena i bure koja će duvati na Kvarneru i do 110 km/h, dok za područje Velebitskog kanala na snazi crveni, najjači, meteoalarm zbog udara bure do čak 130 km/h. Što se tiče padavina i vetra za nedelju, DHMZ najavljuje jače naoblačenje uz kišu, dok bi u planinama u noći na ponedeljak moglo pasti i malo snega.

