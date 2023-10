DAČIĆ: U Izraelu ostalo još 200 državljana Srbije

Srbija je iz Izraela od početka sukoba oko Gaze prevezla 700 svojih državljana, a još 200 čeka na evakuaciju, dok će se redovni letovi nacionalnog avio-prevoznika "Er Srbija" nastaviti, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

- Četiri puta je redovno leteo naš avion, jednom smo imali vanredni let i taj se let definiše kao evakuacioni, odnosno repatricioni. On je obuhvatio sve one koji nisu bili putnici "Er Srbije", već putnici nekih drugih kompanija koje su odmah obustavile letove, i jednostavno im otkazale let i ne interesuje ih kako će se oni snaći - rekao je Dačić za Javni servis.

Prema njegovim rečima, u petak je obavljen i šesti let u dogovoru s vladom Severne Makedonije:

- Tek nam ovakvi događaji pokažu koliko naših ljudi ima u svetu, i kad dođe do ovako vanrednih situacija, morate hitno da reagujete. U Izraelu je imenovan novi ambasador Miroljub Petrović, koji u tu zemlju odlazi naredne nedelje - dodao je Dačić.

