UPOZNALI SMO DEVOJKU NAŠEG SINA, A KAD JE OVO IZUSTILA, HTELA SAM DA POVRATIM: Odmah sam je IZBACILA iz kuće! Nije mi bilo dobro

Upoznavanje roditelja novog partnera nije jednostavan zadatak, ali čini se da je internet dobio pobednicu kada je reč o sramotnom ponašanju prilikom ove "misije". Naime, jedna 56-godišnja majka rešila je da se požali na poznatom svetskom forumu Reddit na ponašanje izabranice njenog sina kada im je prvi put došla u kuću. Ova mama je istakla da je bila uzbuđena što upoznaje srodnu dušu svog sina, ali da je ostala užasnuta načinom na koji je devojka pozdravila nju i njenog supruga.

"Prošlog vikenda ju je doveo na večeru. Očekivali smo da ćemo je upoznati i pre, jer je naš sin neprestano pričao o njoj i hvalio. Kako je savršena, kako je ona ta prava... Zvone na vrata, mi otvaramo. Izgleda baš kao na slikama, što je dobar početak. Moj sin se smeši od uva do uva, još jedan dobar znak. Pozivamo ih da uđu", započinje ova žena priču i otkriva neumesan komentar koji ju je zgrozio i šokirao.

"Ona prihvata moj zagrljaj i čvrst stisak ruke mog muža, a onda progovara: 'Ja sam ona u koju tvoj sin stavlja penis'. Iskreno, bila sam sablažnjena. Očekivala sam da će se moj muž smejati, jer su i on i sin velike šaljividžije i vole takve šale, ali OVO je bilo previše za mene. Možda sam kruta i rezervisana, ali od svega što je devojka mog sina mogla da izgovori, rekla je baš to. Jedan pogled na moje lice i moj muž je znao koliko sam bila zatečena. Možda su moja očekivanja previsoka, ali ponavljam: od svega što je rekla roditeljima svog dečka koje pre toga nikada nije videla, ona je izabrala baš to? Mom sinu je u početku to bilo zabavno, ali kada je video moju reakciju, snuždio se", dodaje ona.

Majka je bila do te mere uznemirena, da nije mogla da obuzda svoj bes, pa je zamolila nesuđenu snaju da izađe.

"Želela sam da joj kažem više o tome kako sam se grozno osećala, ali sam preskočila to. Moj sin nije hteo da odu i insistirao je da se smirim, ali meni je svega bilo previše i bilo mi je neprijatno", zaključila je, a potom istakla da se osećala krivom zbog svoje reakcije, pa je kontaktirala sina kako bi se izvinila, ali on nije želeo da se javi.

Redditovci su ubrzo ređali komentare i iznosili svoja mišljenja o ovoj spornoj situaciji. "Ja sam vrlo liberalan, ali ne mogu da shvatim odakle ideja toj devojci da će komentar biti simpatičan?", "Broj puta kada sam roditeljima pomenuo svoj seksualni život na bilo koji način je nula", "Možda je to bila ideja tvog sina, pošto se već često tako šali sa tatom, a ona je samo, nažalost, pristala na to", "Meni ovde nešto nije kako treba, skoro sam siguran da je vaš sin zakuvao čorbu", "Volim neprikladne šale koje teraju ljude da se osete uznemireno. Možda je i ona takva", "Postoji vreme i mesto za ovakve opaske. Nikada to ne bih uradila prvi put kada upoznajem roditelje svog partnera", neki su od komentara.

