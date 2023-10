SIMPTOMI STIŽU PREKASNO! Svaki drugi čovek umire od infarkta i šloga, a ova pojava se u 80 odsto slučajeva može sprečiti

"Svaki drugi čovek u ovoj zemlji umre od infarkta ili šloga" ističe profesor dr Nebojša Tasić sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Kako je istakao, najbolji način da sačuvamo zdravlje je prevencija i redovni pregledi dok smo još zdravi. Uz to istakao je i redovnu fizičku aktivnost, koja je osnova zdravog organizma.

Dr Nebojša Tasić navodi da danas postoji bolest koja se zove kardiovaskularni rizik, što predstavlja kombinaciju više faktora koji nam daju šansu za infarkt ili šlog.

- To je broj na osnovu koga možemo reći da li imate malu, srednju ili visoku verovatnoću za infarkt ili šlog. Ako odete kod lekara, on vam izmeri granični pritisak 140 sa 90, uz to pijete, pušite, idete kolima na posao i sa posla, ne krećete se i malo ste gojazni i malo se nervirate... Kad to sve izračunate, vi ste tempirana bomba koja je samo što nije eksplodirala i onda kažu ljudi dobio infarkt, kao - "šta mu je bilo?" - kaže dr Tasić.

Alarmantno: Granica se sve više spušta

Dr Tasić ističe da ukoliko se jave simptomi glavobolje, vrtoglavica, nesvestica, pritisak i bol u grudima, već je kasno. Da do toga ne bi došlo, izuzetno su važni preventivni iliti sistematski pregledi.

- Prvo da podsetim sve vas da svaki drugi čovek u ovoj zemlji umire od infarkta i šloga, od kardiovaskularne bolesti. To je apsolutno prvi ubica i najvažniji uzrok umiranja. Međutim, zanimljivo je da se čak 80% smrti od infarkta može sprečiti - kaže dr Tasić.

Tragično je što se granica oštećenja krvnih sudova pomerila ka mlađim uzrastima, navodi čuveni lekar, a tome je, kako kaže doprinela i pandemija kovida 19.

- Osnova umiranja od infarkta vezana je za način na koji danas živimo. Takođe, ono što je tragično je da se 21. veku ta granica oštećenja srca i krvnih sudova pomerila ka mlađim uzrasnim kategorijama i već imamo ljude u dvadesetim i tridesetim godinama sa oštećenjima. Tome je posebno doprinela i pandemija kovida, koji značajno oštećuje kardiovaskularni sistem - kaže dr Tasić.

Čak se organizuje i poseban Međunarodni simpozijum koji je posvećen kovidu i posledicama koje ostavlja na kardiovaskularni sistem.

- Kovid epidemija je pokazala da i mladi ljudi oboljevaju i umiru i oni kojima nikad nište nije bilo. Sve više mladih to shvata i polako se okreće ka prevenciji. A prevencija je jeftina, ona ne košta ništa. Dođete kod lekara, koji je posvećen vama i on vam pomogne, dok sve ostalo košta. Magneti, skeneri, druge dijagnostičke, svemirske stvari koštaju. Prvi pregled i detaljan razgovor skraćuju vreme dijagnoze i terapije - kaže dr Tasić.

Najveći rizici

Kao najveći rizik dr Tasić izdvaja fizičku neaktivnost.

- Moramo šetati, plivati, voziti bicikl, ljudi vole različite stvari i moramo tu fizičku aktivnost prilagoditi godinama i svemu ostalom. Drugo, tu je pušenje kao jedan od najznačajnijih kardiovaskularnih rizika. Ali i za to postoji pomoć - kaže dr Tasić.

Takođe, ističe i da povećanje lipida u krvi može imati dugotrajno štetan uticaj.

- Pritisak i hipertenzija, povišen krvni pritisak koji je glavni tihi ubica čovečanstva. Tu su i neke stvari koje su manje poznate, ali su podjednako opasne poput "sleep apnea", koja je hronični opstruktivni poremećaj disanja tokom spavanja, gde to takozvano hrkanje ili gušenje, tačnije, zastoji disanja, tokom spavanja mogu biti vrlo smrtonosni - kaže dr Tasić.

Na Institutu za kardiovaskularne bolesti svakim rizikom bave se pojedinačno. Kako kaže dr Nebojša Tasić, postoje ambulante i za metabolički sindrom, gojaznost, ishranu... na šta su posebno ponosni.

