Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović prisustvovala je danas, otvaranju prvog Energetskog info centra u Kuli, u kojem će građani moći da se informišu o energetskoj efikasnosti, merama koje mogu da se preduzmu u cilju što manjeg rasipanja energije, kao i o subvencijama koje nudi država za uvećanje energetske efikasnosti u porodičnim kućama i stanovima.

- Ulaganja u energetsku efikasnost je isplativo i ekonomski i ekološki, i drago mi je da sve više građana kao i lokalnih samouprava to prepoznaje. Najjeftinija energija je ona koja se ne potroši, i zato energetskom efikasnošću ne samo što bolje upravljamo našim kućnim budžetima, nego i čuvamo naše resurse i štitimo životnu sredinu i napredujemo ka većoj energetskoj nezavisnosti, koja je strateški cilj Republike Srbije - rekla je ministarka nakon obilaska Energetskog info centra, kojem su prisustvovali i direktorka misije USAID-a u Srbiji Bruk Ajšam i predsednik opštine Kula Damjan Miljanić.

Đedović Handanović je zahvalila USAID projektu „Bolja energija“ na podršci da se približi građanima kako na najlakši, najbrži i za njih najpovoljniji način mogu da smanje potrošnju energije.

- Energetski info centar u Kuli može biti primer dobre prakse i za druge opštine u Srbiji, jer će građani na jednom mestu moći da dobiju sve informacije i odgovore o tome kolike su moguće uštede, koje su mere najbolje za njihovo domaćinstvo, koje procedure treba da prođu da bi dobili subvencije koje daju država i opština u kojoj žive, kako se ta investicija može otplatiti iz ušteda koje ostvare, ili kako mogu da sami proizvode energiju za svoje domaćinstvo - rekla je Đedović Handanović.

Cilj nam je da kroz edukaciju i različite mere podrške pomognemo građanima da smanje svoju potrošnju, uz najniže troškove, ne smanjujući udobnost koju i sada imaju, navela je ministarka.

Ona je dodala da opština Kula može biti primer za druge lokalne samouprave kad je reč o ulaganjima u energetsku efikasnost i javnih objekata i podršci građanima, jer ukupna ulaganja Ministarstva i Opštine Kula u poslednje tri godine iznose 27,6 miliona dinara i obuhvataju kako energetsku sanaciju javnih objekata, tako i kontinuiranu podršku domaćinstvima. Na aktuelni javni poziv za građane u toj opštini, kako je navela, već za prvih nekoliko dana se za subvencije prijavilo 160 domaćinstava čime je vrednost prijava dostigla iznos za koji su predviđene subvencije.

- Komisija obilazi domaćinstva i očekuje se potpisivanje trojnih ugovora do kraja oktobra. Za građane je važno da znaju da program nije ograničen samo na ovu jesen i zimu, on će trajati narednih pet godina. Obezbeđeno je za ovaj program 50 miliona dolara i plan je da oko 50.000 domaćinstava kroz subvencije smanji svoje troškove energije. To znači da svi oni koji nisu u ovom trenutku dobili sredstva na javnom pozivu, mogu da računaju da će vrlo brzo biti u prilici da to pravo ostvare - rekla je Đedović.

Emilija Jovanović Emilija Jovanović Emilija Jovanović Emilija Jovanović Previous Next

- Zahvaljujući našim zajedničkim naporima, građani Kule će biti prvi u Srbiji u mogućnosti da dobiju odgovore na sva svoja energetska pitanja na jednom mestu. Nadamo se da će se ovi Energetski info centri koje USAID podržava proširiti i otvoriti širom Srbije. Podstakla bih i druge lokalne samouprave da zajedno sa svojim predstavnicima dođu u Kulu i saznaju kako Opština Kula pomaže svojim građanima da donesu prave energetske izbore - rekla je Ajšam.

- Hvala ministarki Đedović Handanović na ličnoj posvećenosti i poverenju u malu opštinu Kula, da budemo model za ovaj sjajni projekat. Info centar u Kuli je početak velike priče u okviru kojeg će milioni građana Srbije moći da se upoznaju sa benefitima uštede, a energetska efikasnost i ulaganje u nju aktivira privredu i stvara privrednu aktivnost, što je od posebnog značaja za manje opštine - rekao je predsednik opštine Kula Damjan Miljanić.