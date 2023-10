KOME DA VERUJEMO, AKO NE NJEMU? Najstariji doktor na svetu ima 101 godinu i podelio je tajnu svog dugog života

Prema neurologu Hauardu Takeru koji je u julu napunio 101 godinu ključ za duži život je prilično jednostavan.

Doktor Hauard Taker, neurolog iz Klivlenda, ima titulu najstarijeg aktivnog lekara prema Ginisovoj knjizi rekorda. On kaže da je za dug život bitno da se krećete, radite i razmišljate mladalački. Treba mu verovati jer je čovek prešao stotu!

1. Nastavite da radite

Taker je neurolog koji još uvek radi i kaže da mu to pomaže da se oseća bolje. Istraživanje potkrepljuje njegovu tvrdnju. Studija iz 2021. pokazala je da je veća verovatnoća da penzioneri koji ne rade ništa imaju pad kognitivnih sposobnosti nego oni koji rade i u penziji. Ako ne želite da se bavite nekim poslom, volontirajte, naučite novi hobi, čitajte knjige, savetuje vremešni doktor.

2. Redovno vežbajte

„Nekada sam trčao napolju, ali sada to radim na traci za trčanje u sobi. Nekoliko puta nedeljno trčim oko 5 km“, kaže Taker. Veza između kretanja i dugovečnosti je potvrđena. Studija iz 2022. godine na preko 400.000 odraslih otkrila je da je samo 10 minuta brzog hodanja dnevno potrebno da osoba izgleda biološki mlađe do 16 godina.

3. Razmišljajte kao mladi

Govorite sebi "Mislim da ću živeti večno. Znam da to nije realnost, ali nemam strah od smrti." Nauka je pokazala na 68 zdravih odraslih osoba između 59 i 84 godine, da oni koji su se „osećali mlađe“ imali su strukturne karakteristike mlađeg mozga, pa je veća verovatnoća da će imati bolje pamćenje. „Uvek planiram šta ću u budućnosti i biram prijatelje koji su mlađi od mene“, dodaje Taker. To mu pomaže da bude optimističan i daje svrhu njegovom životu, a poznato je da je to povezano sa dužim životnim vekom.

