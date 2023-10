U PETAK NAM STIŽE REKORDNA TEMPERATURA! Meteorolog šokirao prognozom: A onda NAGLA PROMENA OD SUBOTE!

Slobodan Sovilj, meteorolog RHMZ-a, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je otkrio kakvo nas vreme očekuje narednih dana.

- Kada govorimo o narednom periodu biće temperaturnih oscilacija. Međutim, ovih narednih par dana neće biti tako izražene temperaturne oscilacije tokom jednog dana. U onim sunčanim i toplim oktobarskim danima sa početka meseca, minimalne temperature bile su po 5 do 6 stepeni, a maksimalne dnevne preko 25 do 26 stepeni. U ovim danima dnevni hod će biti manji, od 10 do 15 stepeni u većini mesta - rekao je meteteorolog i dodao:

- Međutim, temperaturne oscilacije će biti drugog tipa pošto nam u narednom delu sedmice sledi nagli porast temperature. Uzrok tome je širenje jednog polja niskog vazdušnog pritiska iz zapadne Evrope. U našim krajevim osim kontinuiranog pada pritiska usloviti jačanje južnih i jugozapadnih strujanja vazduha koje će praktično sa severa Afrike advektirati veoma topao vazduh ka našem području.



Iako smo imali hladan početak nedelje, meteorolog najavljuje temperature u petak do 30 stepeni.

- Već u četvrtak osetno toplije, a u petak dnevne temperature i do 30 stepeni u našoj zemlji. Što je praktično povratak onim pravim letnjim temperaturama. Temperatura će rasti i u jutarnjim časovima. U Beogradu čak 17 do 18 stepeni, a i u većem delu Srbije će biti preko 10 stepeni. Vetar će biti suv i topao pogotovo od četvrtka popodne do subote ujutru.

Meteorolog se potom osvrnuo i na to kakvo nas vreme očekuje do kraja oktobra.

- Suboto ujutru će biti toplo, ali približava nam se jedna vlažna i nestabilna masa sa zapada i frontalna zona koja će od sredine dana usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu. Prvo u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, pa onda i u ostalim krajevima. Pa bi pri kraju oktobra imali minimalne temperature između 5 i 12 stepeni, a maksimalne oko 20 stepeni. Što je svakako iznad proseka za ovaj deo godine - rekao je meteorolog.

