Povodom izmena medijskih zakona: 13 PITANJA (i poneko potpitanje) ZA ŠOLAKA I ŠOLAKOVE

Ovih dana na medijima u vlasništvu Junajted Grupe i Dragana Šolaka svedoci smo eskalacije kampanje širenja neistina, dezinformacija, spinovanja, u vezi sa novim medijskim zakonima. Pojedini sagovornici televizija N1 i Nova S stigli su čak do zagovaranja sankcija Srbiji i upućivanja otvorenih pretnji i to, ni manje ni više, nego novinarima javnog servisa i organima reda.

Zbog toga, a u skladu sa imperativom da javnost ima pravo na istinito informiranje, javno upućujemo pitanja Draganu Šolaku, Junajted Grupi i njihovim stručnjacima. S obzirom na to da Šolak odbija da daje izjave srpskim medijima, može da nam odgovori i preko medija koje je fiktivno registrovao u Luksemburgu, a ukoliko i to ne želi, mogu da nam odgovore njegovi domaći saradnici. Građani Srbije imaju pravo da od Šolaka i Šolakovih dobiju odgovore na sledeća pitanja: 1. Kompanija Telekom Srbija je vlasnik kablovskih sportskih, filmskih i zabavnih TV kanala, i suvlasnik dva kablovska informativna Euronjuz Srbija i Blumberg Adrija. Zašto vlasnički udeo Telekoma u sportskim, filmskim i zabavnim kanalima, kao i u dva sa najuglednijim brendovima iz EU i SAD, a koji se svi emituju preko kabla i digitalno, predstavlja “medijski mrak u Srbiji”? 2. U kakvoj su vezi problemi sa gledanošću i prihodima televizija u vlasništvu Junajted Grupe (od N1 do Sportkluba) sa zahtevom da se Telekomu zabrani vlasništvo u medijima? 3. U kakvoj su vezi problemi sa gubljenjem korisnika i prihoda operatera SBB, u vlasništvu Junajted Grupe, sa zahtevom da se Telekomu zabrani vlasništvo u medijima? 4. Zašto je u javnom interesu da se, zabranom pomenutih Telekomovih kanala, građanima smanji ponuda medijskih sadržaja i pravo na izbor, umesto da se povećavaju? 5. Zašto Junajted Grupa i predstavnici njenog menadžmenta u javnim obraćanjima iznose najgrublju neistinu i obmanjuju javnost da je 2020. godine Telekom samovoljno uklonio TV N1 iz ponude svog operatera Supernova? A istina je da je Junajted Grupa - pisanim putem i čak preteći tužbom - zahtevala da se njeni kanali momentalno sklone sa Supernove i da je prekinula pregovore sa Telekomom o saradnji. 6. Zašto se sa medija u vlasništvu Junajted Grupe obmanjuje javnost da će REM da određuje cenu po kojoj će operateri da emituju TV sa nacionalnom frekvencijom, kada se to odnosi, i to uslovno, samo na lokalne stanice? 7. Ukoliko TV N1 i TV Nova S zaista uživaju tako veliko poverenje svojih gledalaca kao što tvrdite, zašto je prava apokalipsa ako sa nulte i prve pozicije u rasporedu TV kanala pređu na šestu i sedmu? Da li svoju publiku smatrate zaostalima u razvoju? 8. Zašto se nadležni na N1 i Nova S nisu ogradili od izjava pojedinih sagovornika tih televizija koji su poručivali da, ako se usvoje medijski zakoni, treba fizički blokirati RTS i zabraniti kretanje novinarima javnog servisa i ostalim zaposlenima, a ako policija to pokuša da spreči treba se fizički sukobiti sa njom? Umesto ograđivanja, N1 i Nova S su promovisali takve izjave. Da li se onda sa njima slažete? 9. Da li smatrate da EU treba da uvede sankcije Srbiji ako medijski zakoni ne budu u skladu sa interesima Junajted Grupe i Dragana Šolaka? To poručuju neki vaši sagovornici, bez uredničkog i novinarskog ograđivanja, naprotiv, već ih promovišu. 10. Zašto su mediji Junajted Grupe najbrutalnije i kontinuirano lagali građane i kompletnu javnost u Srbiji tvrdeći da je u EU zabranjeno da operateri u državnom vlasništvu imaju medije? Zašto ste promovisali takve stavove, koje je bilo moguće proveriti za pola sata na Guglu? Zašto ste nastavili da uzimate izjave od “uglednih stručnjaka” za koje je dokazano da ili ne poznaju temu ili svesno iznose neistine? 11. Zašto Junajted Grupa otvoreno krši zakon tako što se na kanalima N1 i Nova S, registrovanim u Luksemburgu i sa statusom “prekograničnog emitovanja” u Srbiji, emituju marketinški sadržaji i od njih ubiraju prihodi? Zašto TV N1 i Nova S ne pitaju stručnjake o nelegalnom postupanju svojih vlasnika? Kada ćete prestati sa tom praksom? 12. Zašto se zalažete za to da vaš direktni tržišni konkurent Telekom Srbija u odnosu na SBB ima neravnopravne uslove na tržištu i time pozivate na kršenje Ustava Srbije? 13. Zašto poslovne interese Junajted Grupe i SBB, ponovo obmanjujući građane i javnost, poistovećujete sa javnim interesom? Unapred hvala na odgovorima na ova vrlo bazična pitanja.