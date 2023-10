Pink Media Group i Telekom Srbija predstavljaju na najvećem festivalu televizijske i filmske produkcije u Kanu filmove i serije prve srpske striming platforme Apolon .

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović kaže da je izuzetno veliko interesovanje za filmove naše Apolon produkcije.

Najpoznatije svetske televizijske i filmske produkcije na jednom mestu, a među njima i Pink Media Group. Svetskoj javnosti u Kanu zajedno sa Telekomom Srbije predstvaila je zajedničku produkciju. Fantastična filmska ostvarenja snimljenja za prvu srpsku striming platformu Apolon, kao i serijski program.

- Jutros smo doputovali u Kan, sa celom ekipom na festival MIPKOM, to je zapravo najveći festival u Evropi, kada su pre svega u pitanju televizijski, ali i bioskopski programi. Za nas je posebno značajno to što tokom ovog festivala afirmišemo Apolonovu produkciju i to su ona naša čudesna 52 filma koja snimamo svake godine - rekao je Mitrović i dodao:

Završili smo 26, nastavljamo čim se vratimo iz Kana sa drugih 26, ali svake godine ćemo pokušati da snimimo po 52 filma. Kada ne stignemo da isproduciramo baš toliko, isproduciraćemo koliko stignemo, ali mislim da sve ide brže i brže i mislim da ćemo u drugoj ili trećoj godini stvarno uspeti da u jednoj kalendarskoj godini snimimo 52 filma

- Ono što je još veoma vidljivo ovde, jeste da postoji pre svega veliki interes iz našeg regiona, pa sa Bliskog istoka za kupovinu ovih naših programa. Oni nude i neke njihove, što ćemo pregledati i videti kakva su nam inetresovanja, ali oni su iskazali veliko interesovanje za naše filmove. Mislim da imamo i neke šanse da postignemo i neki komercijalni uspeh ovde - istakao je Mitrović.

Kako je dodao, od tih 26 filmova, desetak se baš izvodjilo.

- Prošli smo sve i pogledali trenutnu situaciju u ukupnoj evropskoj i svetskoj produkciji. Ono što nismo znali jeste da neke zemlje koje do sada nisu postojale na ovoj mapi sada proizvode dosta programa. U narednih mesec dana ćemo sve izanalizirati i doneti nekakve odluke, ako to bude zanimljivo - rekao je Mitrović i istakao:

Danas i sutra ćemo videti koliko ćemo našeg programa uspeti da prodamo, što je jako dobra vest ako se Srbija na mapi svetskih proizvođača programa bude pozicionirala kao dobro mesto za kontent provajding

Osim filmskog i serijskog programa čija prava za emitovanje se mogu otkupiti zainteresovanima su predstavljeni i kapaciteti najvećeg kompleksa filmskih kompleksa u jugoistočnoj Evropi koji obuhvata i najveći digitalni studio Leonardo.

Autor: