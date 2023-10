RHMZ NAJAVIO NOVU NAGLU PROMENU VREMENA - U tri dela naše zemlje večeras moguća kiša, a onda nam sledi TEMPERATURNI ŠOK

U Srbiji danas hladno jutro, mestimično sa slabim prizemnim mrazom, a po kotlinama i duž rečnih dolina s maglom, a tokom dana pretežno sunčano i toplije, samo na krajnjem jugu i jugoistoku pre podne oblačno, najavio je Republički Hidrometeorološki Zavod.

Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od nule do sedam stepeni, najviša od 16 do 20.

Tokom noći naoblačenje sa zapada usloviće u severnoj, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji mestimično slabu, kratkotrajnu kišu.

I u Beogradu hladno jutro, na periferiji sa slabim prizemnim mrazom, a u toku dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od dva do pet stepeni, najviša oko 17. U drugom delu noći naoblačenje sa slabom, kratkotrajnom kišom.

Nagli porast temperature

"Danas jutro hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, uz minimalne temperature od 0 do 7 °S. U toku dana pretežno sunčano i toplije sa maksimalnom temperaturom od 16 do 20 °S. Od sutra nagli porast temperatura uz pojačanje južnog i jugozapadnog vetra, pa će u petak i subotu biti veoma toplo i vetrovito, a dnevni maksimumi će ponovo dostići oko 30 °S", stoji u najavi RHMZ.