KAKO SE LEČI OŠTEĆENJE DISKUSA L4-L5?! Mrkić: Ljudi greše kada zanemare probadanja i žiganja u donjem delu leđa - TO ČESTO BUDE ZAMKA

Kod nekih ljudi dugotrajno sedenje dovodi do opterećenja i naknadne upale ligamenata određenih zglobova u donjem delu leđa. To se najčešće manifestuje bolovima nakon dužeg sedenja, takom ustajanja ili tokom stajanja. Tada bol može biti lokalizovan u repnoj kosti ili u donjem delu leđa (jednostrano ili obostrano, sa ili bez širenja u nogu, ili na samoj sredini kičme).

Fizioterapeut i kiropraktičar Miloš Mrkić iz ''West medica'' kaže da oštećenje diskusa l4 l5 jeste problem lumbalne kičme.

- To su dva najopterećenija segmenta, on često biva opterećen, i kao takav on menja svoju strukturu. Promene koje mogu da se dese su takve da dovode do slabije vaskularizacije, nema cirkulacije... - rekao je on.

Kako dodaje, zato dolazi do simptoma koji se vezujuza bol u donjem delu leđa.

- Ukoliko to ne tretiramo na pravi način, jer svi zanemarimo probadanja i presecanja, to bude zamka koja nas vodi do narednog koraka. Stradaju mišići koji su u zoni sedalne regije - kaže Mrkić.

- Posle 30. godine može doći do početka okoštavanja - otkrio je fizioterapeut.

Autor: