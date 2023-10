Objavljena DETALJNA PROGNOZA do sredine novembra - MNOGI OVO NISU OČEKIVALI

Od danas se bitnije menja sinoptička situacija nad Srbijom, a manje-više takva vremenska situacija očekuje se i do kraja meseca.

Prvu polovinu oktobra obeležilo je veoma toplo vreme, a vreme je više bilo nalik letnjem. Temperature su često bile iznad letnjih 25°C, a dostizale su i 30°C. Da smo već zakoračili dublje u jesen, podsetile nas sveže i hladne noći i maglovita jutra.

Sredinom meseca došlo je do jakog zahlađenja i pada temperatura i za 15 stepeni, a u prethodna dva jutra, u delovima Srbije bilo je i slabog mraza, prvog ove sezone.

Već od danas u Srbiji će biti osetno toplije, naveo je u svojoj prognozi meteorolog Đorđe Đurić.

Očekuje se umereno oblačno, a maksimalna temperatura biće od 23 do 27°C, u Beogradu do 25°C.

U Srbiji se danas očekuje i osetniji pad vazdušnog pritiska, što će biti uvod u veoma burne pojave narednih dana.

Nad Atlantikom sve više jača snažan ciklon i on će u naredna dva dana premeštati preko zapadne Evrope i preko delova centralne.

Ovaj veoma snažan ciklon imaće veoma nisku vrednost vazdušnog pritiska u centru, pri čemu se očekuje vrednost od 975 mb, što se smatra veoma niskim pritiskom.

Srbija će se nalaziti u prednjem i toplom sektoru ciklona, uz priliv veoma tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana.

Očekuje se veoma izražen gradijent vazdušnog pritiska, pa će biti veoma vetrovito.

Danas se očekuje pojačanje vetra, pa će krajem dana u košavskom području duvati jak jugoistočni vetar, na planinama veoma jak jugozapadni.

Posebno vetrovito biće u petak.

Očekuju se u celoj Srbiji veoma jak jugozapadni vetar, povremeno sa olujnim udarima višim od 70 km/h, na planinama i do 100 km/h.

Vetar će imati fenski efekat, pa će biti i više nego toplo.

Posebno ću noću otopliti.

Već u petak ujutro minimalna temperatura biće u košavskom području, u Podrinju i u Kolubarskom okrugu oko 18°C.

Maksimalna temperatura biće od 26 do 30°C, lokalno u Kolubarskom okrugu zbog fenskog efekta i više.

Ekstremno toplo biće u noći ka suboti, a minimalna temperatura u Beogradu, Podunavlju, na jugu Banata, u Podrinju i u Kolubarskom okrugu neće padati ispod 20°C, negde ni ispod 22-23°C. Te vrednosti su veoma retke i leti, a za čak 20 stepeni su više nego na prethodna jutra.

Tokom dana očekuje se prolazno jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a obilnije padavine očekuju se na jugozapadu Srbije.

Drugog dana vikenda biće pretežno sunčano.

Iako za koji stepen niže, veoma toplo vreme nastaviće se i tokom vikenda, uz temperature od 22-23 do 27-28°C. Inače, u petak i u subotu svežije će biti samo u Negotinskoj Krajini, uz temperature ispod 20°C.

Osim veoma tople vazdušne mase, narednih dana sa severa Afrike preko Mediterana se očekuje i dolazak čestica peska iz Sahare, pa se u predelima sa padavinama očekuje prljava kiša.

Tokom treće dekade oktobra očekuje se i dalje natprosečno toplo vreme.

Očekuje se česta ciklonska aktivnost sa Atlantika i Mediterana, pa se očekuju i južnija strujanja, povremeno i prolazna naoblačenja sa kišom i pljuskovima.

Jutarnja temperatura biće od 10 do 15°C, tokom dana od 17-18°C do 22-23°C, u Beogradu oko 20°C.

Narednih dana temperature će biti više za 10 do 15 stepeni od proseka.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za kraj oktobra u Srbiji od 14 do 18°C, one će biti više za oko pet stepeni.

Sam kraj oktobra doneće zahlađenje, ali će i dalje ostati toplije od proseka.

Dakle, kraj oktobra više će podsećati na proleće nego na jesen.

Prema trenutnim prognozama zimska i toplija jesenja garderoba neće nam biti potrebna ni tokom prvih 10 dana novembra. Očekuje se česta kiša, ali će ostatati natprosečno toplo. Jutarnja temperatura biće uglavnom od 5 do 10°C, tokom dana od 12 do 18°C, tokom pojedinih dana i do 20°C.

Jačeg zahlađenja neće biti ni na planinama, pa se tako sneg na planinama zasigurno ne očekuje do kraja oktobra.

Nakon rekordnog toplog septembra, po svemu sudećem i oktobar i početak novembra imaće i više nego natprosečno toplo vreme.

Ipak, nakon dosta sušnog perioda, u narednom periodu očekuju nas česte padavine.

