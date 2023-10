Ovo se u Srbiji nije desilo od 1980. godine: Dostigli smo negativni istorijski minimum

Pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Mirko Koković izjavio je danas da je ova godina specifična po istorijskom minimumu u broju smrtno stradalih na putevima Srbije.

Istakao je da je zaključno sa jučerašnjim danom 381 osoba smrtno stradala od početka godine, što se nije desilo od 1980. godine.

"Ono što je privuklo pažnju javnosti jeste da smo za ovaj vikend, kada smo imali neočekivano lepo vreme, imali povećan broj saobraćajnih nezgoda, odnosno to je jedini mesec kada smo imali osam smrtno stradalih lica više u odnosu na isti period prošle godine", rekao je on za Tanjug.

Dodaje da je zahvaljujući medijskom praćenju saobraćajnih nezgoda, povećan uticaj na ponašanje učesnika u saobraćaju, iako se stiče utisak da je statistika mnogo lošija.

Koković kaže da je ove godine broj stradalih manji za 61 u odnosu na isti period prošle godine. Kada je reč o novopečenim i mladim vozačima, Koković je rekao da oni imaju lažno samopouzdanje i želju za dokazivanjem, ali nemaju dovoljno iskustva.

"To je kategorija vozača kojoj značajno posvećujemo pažnju. Teško im je prići i zato Agencija za bezbednost saobraćaja organizuje tribine i kampanje i trudimo se da učestvujemo u svim manifestacijama i festivalima kako bi im prišli i kako bi im dočarali da je saobraćaj opasna delatnost, odnosno da nosi veliki rizik sa sobom", izjavio je on.

Kako je objasnio, Agencija ima kampanju posvećenu mladima "Um na drum", koja ima edukativni i informativni karakter.

Kampanja ima fokus na četiri najčešće greške koje prave mladi ljudi, a to su upotreba mobilnog telefona za vreme vožnje, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, vožnja pod dejstvom alkohola i prekoračenje brzine. Stručnjak za bezbednost saobraćaja Milan Božović rekao je danas da smatra da saobraćajna kultura u Srbiji nije na dovoljnom nivou, jer društvo nije spremno da prihvati sve noviteta iz oblasti bezbednosti saobraćaja i da shvati da saobraćaj sa sobom nosi određene štetne posledice.

"Za razliku od našeg okruženja, države sa tradicijom bezbednosti saobraćaja su počele da se bave ovom temom 1978. godine. Mi smo značajnije pomake imali tek 2001. godine, a sistemski značajne pomake i nove temelje sistema bezbednosti saobraćaja tek 2009. godine", izjavio je on za Tanjug.

Kada je reč o novopečenim vozačima, Božović kaže da oni nisu i nikada neće biti ravnopravni učesnici u saobraćaju jer im nedostaje veština koja se stiče godinama kroz različite saobraćajne situacije.

Komentarišući to što je od 1. septembra do danas na putevima Srbije poginulo 80 osoba, rekao je da uzroci za to mogu da budu nepoštovanje saobraćajnih propisa, brzina, alkohol ali i neiskustvo za volanom.

"Za razliku od prošle godine, kada je ovaj period bio kišovit, sada smo imali lepo vreme i imali smo više migracija nego što je to bio ranije slučaj. Imali smo i prisustvo motocikala na putu, različitih učesnika u saobraćaju, pešaci se više kreću nego u kišnom periodu. Septembar i oktobar dolaze nakon godišnjih odmora i u tom periodu se i deca vraćaju u školu. To jeste period kada očekujemo više saobraćajnih nezgoda", objasnio je Božović.

