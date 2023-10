Vinska vizija Otvorenog Balkana ponovo u Beogradu: Vina regiona u svetskom fokusu

Drugi međunarodni sajam vina „Vinska vizija Otvorenog Balkana” održava se od 16. do 19. novembra 2023. godine na Beogradskom sajmu, pod pokroviteljstvom Vlada Republike Srbije, Severne Makedonije i Albanije, a u okviru inicijative Otvorenog Balkana.

Drugu godinu zaredom, Beograd će biti u fokusu evropske i svetske javnosti kao prestonica vina, čuvene gastronomije, a Srbija će još jednom podići visoko čašu, u čast najuspešnijeg vinskog događaja koji otvara potencijal poslovne saradnje regiona i sveta.

Nakon prošlogodišnjeg uspeha, sa više od 350 izlagača i preko 30.000 posetilaca, sajam će ove godine okupiti preko 570 izlagača iz brojnih vinarija, destilerija, distributera, predstavnika HORECA lanaca i renomiranih instituta iz preko 28 zemalja.

O tome koliko je naša zemlja prepoznata kao destinacija kvalitetnih vina, najbolje govori podatak da je Srbija je ove godine na najvećem svetskom ocenjivanju vina u Londonu, u dvadesetom izdanju renomiranog međunarodnog takmičenja Decanter World Wine Awards; osvojila pet zlatnih, 38 srebrnih i 59 bronzanih medalja.

Na „Vinskoj viziji Otvorenog Balkana” ključ leži u ideji partnerstva i saradnje. Baš zbog toga, sajam nema samo izložbeni karakter; ključni segment Vinske vizije je mogućnost za poslovne susrete kao i upoznavanje sa vinskom scenom Balkana svih koji su zainteresovani. Stoga je prvi dan događaja isključivo rezervisan za profesionalce.

Od porodičnih vinskih kuća, do HORECA divova, uvoznika do distributera, ljubitelja vina do vinskih sudija, ovaj događaj omogućava retku priliku za umrežavanje na svim nivoima. Vinska vizija je platforma za jačanje postojećih odnosa i stvaranje novih poslovnih saveza unutar regionalne i svetske vinske scene. Kroz direktne interakcije, profesionalci mogu otkriti nove tržišne trendove, upoznati se sa inovacijama i tehnologijama, te stvoriti čvrste temelje za održiv rast vinarskog sektora. Povezivanje sa kolegama i stručnjacima iz različitih zemalja i regiona otvara vrata za međunarodnu saradnju, proširenje tržišta i prodajnih kanala.

I to nije sve - očekujte programe poput Food Vision-a i Rakija segmenta. Balkanske kulinarske tradicije nose u sebi izvornu, zdravu pripremu domaćih obroka, od namirnica iz prirodnog, organskog uzgoja, po receptima naših predaka. U skladu sa gastronomskim vizijama vrhunskih šefova, širom regiona, svi prisutni će biti u prilici da probaju retke zalogaje kulinarskog umeća, nasleđa i budućnosti, koji će se prirprematina licu mesta Mišlen šefovi.

Tradicija rakije, je nezaobilazan segment balkanske autentičnosti, uvršten na listu UNESKO - organizacije Ujedinjenih nacija za zaštitu kulturnog i istorijskog nasleđa. Najbolje rakije u Srbiji mogu se porediti sa najprestižnijim francuskim konjacima i škotskim viskijima. Na sajamovima u svetu one osvajaju nagrade, a njihov ogroman ekonomski potencijal biće predstavljen i na Vinskoj viziji.

Ove godine, Vinska vizija u Beograd dovodi neke od najpriznatijih svetskih i regionalnih vinskih eksperata koji će održati niz masterklasova, radionica i vođenih degustacija. Svoju ličnu selekciju velikih vina iz našeg dela sveta predstaviće čuvena Kerolajn Gilbi MW, predsednica žirija Open Balkan Wine Trophy takmičenja. Tomas Kurtius MW održaće masterklas o najboljim slatkim vinima sveta, dok će poznata regionalna vinska i gastro kritičarka Mira Šemić održati predavanje o senzorici i degustaciji vina.

Pravi kulinarski spektakl održaće se u okviru programa Food Vision by Open Balkan na kom će se najbolji regionalni kuvari takmičiti u pripremi tradicionalnih jela Balkana. Najavljeni su i masterklasovi koje će voditi voditi kulinarske zvezde i ugostiteljski eksperti kao što su: Dijego Vitaljano čija je picerija rangirana na listi Top 50 Pizza, restoranski kritičar Gabrijele Zanata, šef Pino Kutaja, ovenčan Mišlenovim zvezdama, i mnogi drugi. Specijalni učesnik svih dešavanja biće i proslavljeni slovenački šef Tomaž Kavčič.

Ne propustite jedinstvenu priliku, da budete deo ovog vinskog spektakla, jer sajmovi poput Vinske vizije igraju presudnu ulogu u poslovnom svetu i daljem razvoju vinogradarstva I agro biznisa. Ovi događaji pružaju neprocenjivu priliku da se uspostave veze, razmene ideje i stvore poslovne prilike koje mogu oblikovati budućnost vinske industrije.