TEMPERATURA ČAK DO 32 STEPENA! Danas letnja temperatura, a onda POTPUNI OBRT! Moguć i OLUJNI VETAR

U Srbiji će danas biti toplo i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar će biti umeren i jak, južni i jugozapadni, koji će u brdsko-planinskim predelima povremeno imati i udare olujne jačine.

Najniža temperatura od 8 do 19 C, a najviša dnevna od 26 do 32 C, a u Negotinskoj Krajini malo hladnije oko 23 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti toplo i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, sa umerenim i jakim južnim i jugoistočnim vetrom. Najniža temperatura od 17 do 19 C, a najviša oko 30 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u subotu se očekuje vetrovito vreme sa umerenim i jakim, u brdsko-planinskim predelima i olujnim, južnim i jugozapadnim vetrom.

Tokom dana biće toplo uz postepeno naoblačenje, pre podne i sredinom dana na severu, zapadu i jugozapadu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima, mestimično sa kišom i pljuskovima ponegde i grmljavinom, manjim padom temperature i slabljenjem vetra.

Od nedelje promenljivo oblačno i svežije, ali i dalje toplo za ovaj period godine. U nedelju i početkom sedeće sedmice uglavnom suvo, dok se od srede uz više oblačnosti mestimično očekuje kiša.

