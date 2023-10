Srbin je u Americi ZARAĐIVAO 4 PROSEČNE PLATE, a onda se preselio u drugu državu: Cene nas, može da se uštedi

Srbin koji već godinama živi van Srbije, gde je sa porodicom nekoliko godina najpre proveo u Kini, a onda u nekoliko navrata živeo u SAD i na Maldivima, poželeo je da podeli sa drugima kako izgleda život u inostranstvo iz njegovog ličnog primera i gde je po njegovom mišljenju, za prosečnog Srbina, život primamljiviji i bolji.

Osvrćući se najpre na razlike između Amerike i Kine i njihove odnose prema strancima, podelio je sa drugima gde se osećao bezbednije, gde je bio zadovoljniji ali i gde je više zarađivao - zbog čega je njegov opis života u Kini mnoge asocirao na "život na visokoj nozi" jer je platu četiri puta veću od prosečne kineske, i to od jednog posla.

"Živeo sam u Americi šest meseci i u Kini tri godine. Takođe sam živeo na Maldivima skoro godinu dana. Tu sam upoznao ljude bukvalno iz celog sveta i neverovatno mi je iskustvo kada Kinezima pričam dobre stvari o Americi i obrnuto, ljudi na obe strane, celog života slušaju propagandu o drugoj strani i mozak im se cepa na pola bukvalno kada čuju moje priče.

Prvo ono što većinu najviše zanima - novac. Mnogo više se može uštedeti u Kini. U Americi oko 25 odsto okvirno ide na porez, još toliko ide na stan, hrana je jeftina ako se kupuje u marketima i jede kod kuće. Brza hrana i restorani su nenormalno skupi. Naravno ovo je neki prosek, ne samo kod mene nego i kod većine koje poznajem da su radili u inostranstvu.

U Kini je stan besplatan uglavnom, odnosno to plaća poslodavac, porez je nekih 5-10 odsto, zavisi od plate. Kultura je generalno takva da ljudi jedu po restoranima, ja sam tri godine jeo samo po restoranima, bukvalno nikada kući i koštalo me je možda nekih 300 dolara mesečno.

Sloboda govora u SAD-u, bezbednost u Kini

Što se tiče života, sloboda govora je veća u Americi ali ne toliko koliko ljudi misle. Postoje teme na primer o gej i trans osobama, teme oko rasizama od kojih ljudi beže samo tako. U Kini se o tim stvarima priča bez problema, ali je razgovor o politici maltene nepostojeći u Kini. Tako da mu dođe na isto.

Kina je mnogo lepše uređena, sve je besprekorno čisto, ljudi su mnogo vredniji. Plus, žena i ja smo se mnogo mnogo sigurnije osećali u Kini. Transport je neverovatno dobar u Kini, vozili smo električni skuter koji smo platili 300 dolara nov, najbolja stvar ikada, brzi voz oko 300km/h volim više od aviona.

U Americi ima mnogo vise različitih kultura, može se upoznati puno ljudi i naučiti puno od njih, takođe je sloboda veroispovesti bolja u Americi, ali nije u Kini zabranjena već je pomalo regulisana od strane države.

Nas Srbe mnogo više cene u Kini nego bilo gde na zapadu iskreno, poznajem mnogo ljudi koji godinama rade u Kini i prezadovoljni su. Na zapadu nas gledaju malo sa visine. Naravno izuzeci postoje, ovo je neko moje iskustvo", napisao je on te zamolio one koji živi u inostranstvu da podele sa njim kakva su njihova iskustva.

Srbi u inostranstvu su na njegovu molbu rešili da podele svoja iskustva, te je bilo onih koji su se složili, ali i onih koji se nikako nisu složili sa onim što je rekao.

"Ja živim u Americi već tri godine. Uopšte se ne slažem da 'nas gledaju sa visine'. Moje iskustvo je da Amerikance bas i ne zanima odakle si i da su generalno jako fini. E sad, zavisi gde si živeo tih šest meseci (što je premalo za ovoliku zemlju). Što se tiče standarda, da, skupo je na istočnoj obali (Boston je stvarno preskup) ali na primer u Arizoni ili Nju Meksiku bi mogao svaki dan da jedeš u nekom restoranu ili baru i da ne misliš da je nešto sto ne možeš sebi da priuštiš", napisao je jedan.

U Kini imao platu 4-5 puta veću od prosečne

Što se tiče Kine i tamošnjeg života, jednog je zanimalo šta je to autor objave radio, te je mogao da živi još bolje nego sami Kinezi.

"Jesi ti u Kini živeo od kineske plata ili imaš priliva iz inostranstva i od drugih poslova? Pošto ovo što si opisao je poprilično život na visokoj nozi čak i za kineske standarde. Plus si se uglavnom kretao u razvijenijim delovima (sto je i razumno). Kina jeste lepa, ima se mnogo toga videti, život u Kini je na neki svoj način lep ali nažalost nije bas najbolje ni tamo. Kad sam bio tamo obišao sam svašta od najrazvijenijih krajeva do siromašnih i mogu ti reći da nije baš svejedno. Prosečan Kinez ne jede svaki dan u restoranu iako je tačno da je to dosta zastupljeno. Što se tiče politike slabo se priča jer je država uspela da im proda propagandu da su oni najbolji narod. Zapravo Kinezi sebe smatraju 'višom rasom' i na neke druge kulture gledaju bas nisko." glasio je još jedan komentar.

Na njegov komentar, javio se i sam autor, te objasnio šta je to radio, pa je živeo bolje i od prosečnog Kineza u svojoj zemlji.

"Radio sam kao trener. Iskreno moja plata je bila veća od prosečne kineske 4-5 puta, ali nije to poenta. Za prosečnog Srbina mislim da je mnogo bolje ići u Kinu na nekoliko godina barem i živeti lepo i plus štedeti nego ići na Zapad. Ponovo kažem nisam protiv Evrope i Amerike, imam drugove koji rade tamo, neko se lepo snađe, ali uglavnom se radi po 150-200 h mesečno i nemaš vremena za život. Ovo što sam opisao je život u gradovima, naravno da ima mnogo siromašnijih, ali prosecan Kinez sa prosečnom kineskom platom u gradu živi sasvim solidno", odgovorio mu je on.

Autor: