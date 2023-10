Air Serbia: Privremena obustva letova za Izrael

Sledeći let planiran za nedelju, 22. oktobar 2023. godine, neće biti obavljen, kao ni svi ostali letovi do kraja novembra, a prodaja karata Air Serbia na toj liniji privremeno je obustavljena

Srpska nacionalna avio kompanija Aire Serbia obavestila je danas, kako je i najavila prekjuče da je "usled sve složenije bezbednosne situacije u Izraelu, primorana da privremeno obustavi saobraćaj između Beograda i Tel Aviva."

"Sledeći let planiran za nedelju, 22. oktobar 2023. godine, neće biti obavljen, kao ni svi ostali letovi do kraja novembra, a prodaja karata na toj liniji privremeno je obustavljena. Svi putnici koji imaju kupljene karte za letove do kraja novembra treba da se jave Er Srbiji i imaće pravo na punu refundaciju", navodi se u saopštenju

Avio kompanija navodi kako je bezbednost putnika i članova posade "najvažniji je prioritet".

Autor: