Uručeni ključevi: Potpisani ugovori sa dobitnicima stanova u prvom izvlačenja 'Uzmi račun i pobedi'

Sa dobitnicima dva stana u Beogradu, koji su izvučeni prošle subote u prvom od pet javnih izvlačenja novog ciklusa nagradne igre "Uzmi račun i pobedi", Aleksoma Vesićem iz Lazarevca i Branislavom Miodrag iz Bartovaca, danas su potpisani u Vladi Srbije ugovori i uručeni su im ključevi od stanova.

Ugovori su potpisani sa Aleksom Vesićem (27) iz Lazarevca koji je dobio jednoiposoban stan od 46 kvadrata u stambenom naselju Zemunske kapije i Branislavom Miodragom (40) iz Batrovca kod Šida koji je u izvlačenju dobio dvosoban stan od 54 kvadrata u istom stambenom naselju.

Aleksa Vesić i Branislav Miodrag dobili su stanove prilikom organizovanog javnog digitalnog izvlačenja njihovih računa 14. oktobra.

Ugovore sa dobitnicima stanova potpisala je državna sekretarka u Ministarstvu finasija Slavica Savičić.

Savičićeva je izrazila zadovoljstvo činjenicom da su stanovi otišli u prave ruke, odnosno ljudima koji su zaslužili da dobiju svoj novi stambeni prostor.

- Prvo, što su bili uporni i slali su dosta računa, a sa druge strane imamo jednog mladog dobitnika. Dečko je student, verujem da će mu dobro doći i da će imati priliku da uživa u svom novom stanu, u Zemunskim kapijama - rekla je Savičićeva.

Ukazala je da je porodica drugog dobitnika imala težak put.

- Imamo i drugog dobitnika čija je porodica težak put imala, gubila imovinu, dobijala. Sada opet ima priliku da dobije nešto više i mislim da je ova nagradna igra opet ispunila svoj pravi cilj, a to je da imamo dosta ljudi koji šalju fiskalne račune, da imamo dobitnike koji to zaslužuju i kojima je to potrebno - rekla je Savičićeva.



Ona je istakla da je važno naglasiti treću bitnu važnu činjenicu u vezi sa ovom nagradnom igrom a to je da Vlada Srbije i Ministarstvo finansija organizovanjem igre ispunjavaju njenu osnovnu funkciju - šire svest o tome da treba da tražimo fiskalne račune prilikom kupovine robe jer se tako pospešuje poreska disciplina.

- Ljudi treba da znaju da sve što se uplati i slije u budžet to koristi građanima Srbije a mi smo zaista zadovoljni odzivom. U ovoj igri učestvuje milion građana Srbije, imamo 253 miliona fiskalnih isečaka u sistemu. Nagrada i dalje traje. U nastavku će biti organizovano još osam stanova i četiri izvlačenja. Nadamo se da će i tih četiri izvlačenja biti uspešno kao i ovo izvlačenje i da ćemo dobiti građane koji će biti zadovoljni stanovima i da ćemo svi uživati u njihovoj sreći - navela je Savičićeva.

Kako je istakla svima nama i dalje "ostaje da se borimo sa sivom ekonomijom, na najbolji način što bolje možemo".

- Ova nagradna igra je deo toga. Ali, ne zaboravite, da smo kroz sistrem e-fiskalizacije dodatno pooštrili i poresku disciplinu. Imamo veći broj računa, svi učestvujemo u tome i svesni smo da moramo da budemo deo tog sistema. Pored ovog imamo i e-fakture. Tu smo isto zadovoljni, privreda nas prati kroz postupak digitalizacije. Imamo do sada u sistemu 100 miliona elektronskih faktura - precizirala je Savičićeva.

Foto: Ministarstvo finansija, foto: Nemanja Pančić

Prema njenim rečima, Vlada Srbije i Ministarstvo finansija zadovoljni su efektima nagradne igre i veruju da će ona biti organizovana i naredne godine.

Dobitnici Branislav Miodrag i Aleksa Vesić zahvalili su Vladi Republike Srbije i Ministarstvu finansija na organizovanju nagradne igre, ali i selektorki ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marini Maljković koja je bila srećne ruke za njih.



Unapređena aplikacija Ukupni nagradni fond u ovom ciklusu obuhvata 10 stanova u Beogradu, ukupne vrednosti od skoro 1,7 miliona evra. Predviđeno je pet javnih izvlačenja i u svakoj od emisija biće dodeljena po dva stana. U prva dva izvlačenja dodeljuju se po dva jednoiposobna i dvosobna stana, a u trećem izvlačenju dva dvosobna stana. U četvrtom izvlačenju biće poznati vlasnici dvosobnog i trosobnog stana, dok će u poslednjem izvlačenju biti dodeljeni trosobni i četvorosobni stan. U nagradnoj igri učestvuju svi računi koji su poslati do sada. Dakle i računi koji su učestvovali u izvlačenju u prvom krugu i računi koji su poslati u međuvremenu, pošto građani sve vreme mogu da koriste aplikaciju i skeniraju fiskalne račune. Umesto koverata, građani sada šalju fiskalne račune sa QR kodom, koje skeniraju putem posebne, namenske mobilne aplikacije, koju je izradila Poreska uprava. Mobilna aplikacija je u prethodnom periodu dodatno unapređena, tako da je sada slanje fiskalnih računa, odnosno QR kodova, još brže i efikasnije.