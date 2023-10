RADOVI NA PUTU - Na ovim deonicama saobraćaj se odvija naizmenično

Do 26.oktobra u periodu od 7 do 17 časova, izvodiće se radovi na izradi habajućeg sloja asfalta na državnom putu I B reda broj 39, na deonici Leskovac (Gornja Stopanja) – Lebane (Bojnik) - saopštili su iz JP "Puteva Srbije".

- U zoni radova saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila i regulisan je ručno, mahačima. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom - navodi se u saopštenju.

Takođe, radovi će se u odvijati i u periodu od 21. do 22. oktobra, od 8 do 17 časova, zbog održavanja optičkih kablovskih instalacija, na državnom putu II A reda broj 259, deonica Bela Palanka – Pirot Zapad. Kao i od 23. do 25.oktobra, u periodu od 8 do 17 časova, na državnom putu II A reda broj 259, deonica Pirot – Pirot Istok.

Prema izveštaju JP „Putevi Srbije“ nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama na autoputevima Republike Srbije.