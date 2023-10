OVO JE NAJTOPLIJI 20. OKTOBAR OTKAD SE VRŠE MERENJA U SRBIJI - Temperature su i za 15 stepeni više od proseka

Današnji dan u Srbiji bio je pravi letnji i najtopliji 20. oktobar otkad se vrše merenja u Srbiji. Maksimalna temperatzra u Valjevu dostigla je 32°C, a u Beogradu i u mnogim predelima Srbije 30°C. Vranje je merilo 25°C, Zlatibor 24°C, Negotin 23°C, Sjenica 22°C, a Kopaonik 16°C. Toplije je danas bilo samo na Sicliliji sa 34°C i u Bugarskoj sa 33°C.

Istovremeno, veoma hladna vazdušna masa sa severa Rusije i Skandinavije prdodrla je do pribaltičkih zemalja i severa Nemačke i Poljske, a na severoistoku Poljske mereno je tek koji stepen iznad nule, a na severu Skandinavije bilo je i ispod -10°C.Zbog prodora veoma tople vazdušne mase sa severa Afrike do našeg područja i prodora polarne vazdušne mase sa severa, nad centralnom Evropom bio je prisutan veoma izražen temperaturni gradijent.

Današnje temperature su i za 15 stepeni više od proseka, s obzrim na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 14 do 18°C. Današnji dan doneo je i veoma jak jugozapadni vetar fenskog efekta, povremeno sa olujnim udarima i do 70 km/h. Inače, Srbija je pod snažnim uticajem ciklona sa zapada Evrope, pri čemu preovladava veoma izraženo južno strujanje, a sa njim osim veoma tople vazdzušne mase, pristižu i čestice pustinjskog peska iz Sahare.

Zbog veoma dubokog ciklona izražen je i veoma veliki gradijent vazdušnog pritiska, zbog čega je i veoma vetrovito, a orkanska oluja obrušila se na zapadnu i severozapadnu Evropu.

Veoma toplo je i ove večeri. U mnogim predelima Srbije temperature su iznad 20°C, dostižu i 25°C, a u Beogradu i u Novom Sadu 26°C. Ovako visoke temperature u toku večeri sreću se samo tokom najtoplijih letnjih dana. Svežije je samo na jugu i istoku Srbije i na planinama, uz temperature od 12 do 18°C.

Pred severnim, centralnim i zapadnim predelima Srbije je tropska noć, pri čemu se minimalna temperatura zbog fenskog efekta jakog jugozapadnog strujanja neće spuštati ispod 20°C, a u Beogradu i u delovima košavskog područja ni ispod 22-23°C.

U subotu ujutro u severnim i zapadnim, a tokom dana i u ostalim predelima Srbije očekuje se naoblačenje, dok će na jugoistoku i istoku pre podne biti sunčano. Krajem dana i tokom večeri u severozapadnim, zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije očekuju se kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

Zbog prisustva čestica peska iz Sahare, padaće prljava kiša. Iako malo svežije, veoma toplo biće i u subotu, uz maksimalne temperature od 24 do 30°C, u Beogradu 27°C. Drugi dan vikenda doneće sunčanije vreme.

U ponedeljak malo svežije, uz severozapadni vetar, a potom u nastavku sledeće sedmice ponovo izraženije južno strujanje zbog ciklonske aktivnosti sa zapada Evrope, uz temperature i preko 25°C i uz povremena prolazna naoblačenja sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Natprosečno toplo vreme zadržaće se sve do kraja oktobra, a na vidiku nema da će doći do nekog jačeg zahlađenja.