SVEČANO OTVOREN SAJAM KNJIGA U BEOGRADU - Francuska je ovogodišnja zemlja počasni gost

Međunarodni sajam knjiga u Beogradu svečano su večeras otvorili francuski književnik Matijas Enar i srpski pisac i izdavač Vladislav Bajac.

Enar, dobitnik Gonkurove nagrade za roman "Busola" 2015. godine, poručio je da je danas u vremenima u kojima odjekuju prasak bombi i jauci žrtava, u kojima osećamo da se naše nade ruše u ratu, u sveprisutnosti razaranja, utešno otkriti da naše reči i dalje mogu da prelaze granice.

Кnjige uvek mogu da putuju, za razliku od velikog broja ljudi na planeti, rekao je Enar, koji je izrazio zadovoljstvo što je u Beogradu - gradu koji mu je drag i koji je prestonica zemlje koju voli.

Kako je dodao, u toj rečenici ima neke tužne nade ili apsolutnog očajanja. “Mi smo ovde kako bismo proslavljali knjigu. Proslavljali misao i stvaranje, a do nas, izdaleka, dopiru odjeci borbi. Da li nam, suočenim s političkim neizvesnostima, sukobima, krizama, knjige i dalje mogu biti od pomoći? Biti nam utočište?'', naveo je.

Enar je pitao i šta ljudsko biće XXI veka, u trenutku u kome njegovom svetu preti propast, u kome njegovu kuću tek što nije uništio rat ili podelila nesloga, uopšte danas može naći u romanu.

“Roman, govorio je Aleksandar Dima, razuzdava pustolovne konje i zaista, roman vodi u nepoznato, roman vodi na putovanje. Roman nam omogućava da napustimo svet”, rekao je on i podsetio na reči Viktora Igoa ''Da je onom ko živi od fikcije, istina odvratna''.

Kako kaže, mnogi danas žive od fikcije.

''Ali roman, književnost, to je nešto više od fikcije, više od razonode koja nas udaljava od surovosti sveta, koja između nas i stvarnosti stavlja veo iluzije. Roman, književnost, to je otvaranje prostora misli”, rekao je on i podsetio da u romanu možda ne nalazimo utehu filozofije, prostranstva metafizike, ali je raznovrsnost romanesknog prostora bez premca.

Francuski književnik je ocenio i da književnost svetu vraća njegovu složenost.

“Кnjige nam otvaraju neko drugo vreme, neki drugi svet, u kome prestajemo da budemo anestezirani ‘majmuni’, u kome nam sadašnjost više ne zamagljuje pogled, već ponovo postajemo misleća bića, građani. Кnjiga je znanje, misao, sloboda: drugi ritam, druga planeta'', naveo je Enar.

Manifestacija se odvija pod sloganom “Živele knjige - Vive les livres”, a Francuska je ovogodišnja zemlja počasni gost Sajma knjiga.

Na Sajmu knjiga koji traje do 29. oktobra učestvovaće više od 400 direktnih i skoro isto toliko indirektnih izlagača iz zemlje i inostranstva.

Koordinatorka projekta Ljiljana Šoškić je kazala da na 66. Sajmu knjiga posetioce u Halama 1, 2 i 4 očekuje oko 500 programa, da će četvrtak biti tradicionalni Školski dan, kao i da će tada biti dodeljene sajamske nagrade najboljim izdavačima.

“Nadamo se da će poseta prevazići prošlogodišnju", navela je Šoškić.

Predsednik odbora Sajma knjiga, akademik Dušan Kovačević je naveo da je za njega sajam jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija, istakavši da oko "200.000 ljudi dolaze u ovim teškim vremenima da kupe ili pogledaju najnovije naslove".

Ocenivši da Francuska kao zemlja počasni gost dovodi svoju reprezentativnu selekciju pisaca, poznatih u svetu, Kovačević je dodao i da je "interesovanje za 66. Sajam izuzetno".

Savetnik za kulturu ambasade Francuske i direktor Francuskog instituta Stanislas Pjere je ponovio da je velika čast što će njegova zemlja biti počasni gost Sajma knjiga i da će Francuska na svom štandu imati oko 50 dešavanja.

Pjere je istakao da će štand Francuske imati svakodnevne događaje za decu, učenike i studente, dok će na Školski dan obeležiti 80. godina od izlaska knjige "Mali princ" Antoana de Sent Egziperija, a isti dan stiže i autor manga stripa "Radiant" Toni Valente.

Umetnička direktorka Sajma knjige Sanja Milić je podsetila da na sajam dolaze i pisci Žoao Tordo iz Portugalije, Kejt Mos i Sajmon Sibag Montefjore iz Velike Britanije.