MINISTARKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Srbija troši četiri puta više električne energije nego što je evropski prosek

Ministarka za rudarstvo i energetiku Dubravka Đedović Handanović ocenila je da Srbija troši i do četiri puta više električne energije nego što je evropski prosek.

Đedović Handanović je za Srpski telegraf kazala da su građani Srbije prošle zime pokazali odgovornost i dodala da je više od milion domaćinstava mesečno potrošilo manje struje i time ostvarilo umanjenje računa i do 30 odsto.

Ministarka je rekla da će država i ove zime nastaviti da pomaže građanima koji štede, "čak i u većoj meri nego prošle zime".

"Popusti će ići od 20 odsto do 40 odsto, prošle godine smo išli do 30, sada je to 40 odsto za sve one koji budu racionalno koristili električnu energiju i koji umanje potrošnju u odnosu na ili prošlu, ili pretprošlu godinu", kazala je ona.

Dodala je da ko god bude trošio može da ostvari popust i do 40 odsto i da ukoliko se uveća potrošnja u nižoj tarifi i izmiri račun na vreme, popust može biti i 50 odsto.

