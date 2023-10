OGLASILA SE MAJKA SRPSKOG DRŽAVLJANINA OTETOG U IZRAELU: Znam da srpska vlada i predsednik Vučić čine sve da vrate mog sina

Idit Ohel, majka Alona Ohela, mladića kidnapovanog u terorističkom napadu Hamasa na Izrael, ulaže velike nade u napore izraelske i srpske vlade da njenog sina, ali i sve druge kidnapovane, vrate svojim kućama.

Idit Ohel je, za Si-En-En, rekla da je Alon izraelsko-srpski državljanin i da zna da srpska vlada, posebno predsednik Srbije Aleksandar Vučić čine sve što je u njihovoj moći da vrate njenog sina, koji je kidnapovan pre više od dve nedelje.

Kaže da ne zna gde se Alon nalazi.

"Znam samo gde je otišao kada je napustio kuću, gde je bio kada su ga kidnapovali i da je bio živ kada je otet. I to je sve što znam”, odgovorila je na pitanje sa kojim informacijama trenutno raspolaže o sudbini njenog sina.

Ponovila je da je Alon bio na muzičkom festivalu mira, kada su se, u šest sati ujutru začule eksplozije, zbog čega je sa prijateljima odlučio da ode u sklonište.

"Mislili su da se radi o bombardovanju. Nisu znali za teroriste. Teroristi su ubrzo došli do skloništa u koje su bacali granate. Moj sin, koji je u skloništu bio sa 27 osoba, pokušao je da izbaci te granate. Jedna granata je eksplodirala i teroristi su ušli. Tri osobe su izvukli napolje, a među njima je bio i moj sin. Bilo je teško gledati te scene. Vukli su ga, i on je prvo pokušao da se opire. Kada je video da mu to ne pomaže, prestao je. Ubacili su ga u kamion i odvezli u nepoznatom pravcu“, objasnila je ona.

Dodala je da je od 27 osoba u skloništu, njih sedmoro ranjenih preživelo napad, troje je kidnapovano, a ostali su ubijeni.

"Alon je tamo već 15 dana. Moram reći da je on izraelsko-srpski državljanin. Znam da srpska vlada, posebno predsednik Vučić čine sve što je u njihovoj moći da vrate Alona kući. Alon je nevini građanin, koji je bio u pogrešno vreme na pogrešnom mestu“, ukazala je Idit.

Ne zna šta će se dogoditi, ali je uverena da će izraelska vlada, zajedno sa srpskom učiniti sve da vrati sve kidnapovane kućama.

Rekla je da se često budi razmišljajući šta da radi da bi vratila sina.

"Kada sam čula da je Alon kidnapovan odlučila sam da budem snažna, da se borim. U toj borbi tražim podršku porodice, naše zajednice, izraelskog i srpskog naroda, kao i svih građana sveta da nam pomognu da istrajemo u ovoj borbi za celo čovečanstvo", naglasila je ona.

Istakla je da se Izraelci bore da se vrati njihov život i da zna da je Alon snažan i da će proći kroz sve strahote.

"Znam da pomaže drugima da prođu kroz ove teške trenutke. Svake noći razmišljam kroz šta sve prolazi… Mislim gde mi je sin, šta radi, imali šta da jede, može li da spava...", kazala je zabrinuta majka.

